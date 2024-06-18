Birisinin Gerçekten İyi Bir İnsan Olduğunun 13 İncelikli Göstergesi
Birisinin Gerçekten İyi Bir İnsan Olduğunun 13 İncelikli Göstergesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İyi bir insan diyince hepimizin aklında belirli karakteristikler geliyordur. Bugün, farklı yaşamlardan insanların iyi bir insanı tarif etmelerini dinliyor olacağız. Sizin de aklınıza gelen karakteristik özellikler varsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Yaşadıkları yerleri ve bulundukları mekanları hep temiz bırakırlar."
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2. "Yere çöp atmazlar ve çevreyi temiz tutarlar."
3. "Hatalı olduklarında hatalarını kabul ederler."
4. "Kendileri hakkında espiri yapmaktan çekinmezler çünkü büyük egoları yoktur."
5. "Seni eve bıraktıktan sonra bir de içeri girmeni beklerler."
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6. "Hizmet sektöründe çalışanlara karşı nazik davranırlar."
7. "Evinde kaldıktan sonra örtülerini toplarlar ve sınırlarına karşı saygılıdırlar."
8. "Tanıdıkları ve tanımadıkları insanlara karşı saygılı davranırlar."
9. "Yardım etme sırası onlara geldiğinde çekinmezler."
10. "Bir oyunu kazansalar da kaybetseler de her zaman saygılı ve nazik kalabiliyorlardır."
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11. "Hayır işi yapsalar bile bunu duyurmaya çalışmak yerine saklı tutarlar."
12. "Metro gibi topluma açık yerlerde son ses telefonlarından müzik dinlemezler."
13. "İşleri bittikten sonra alışveriş arabasını yerine geri koyarlar."
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