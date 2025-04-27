Birisi Şarkı Açmanızı İsteyince Düşünmeden Açacağınız Liste!
Birisi şarkı açmanızı istediğinde hiç düşünmeden direkt elinizin gittiği özel şarkılar vardır! Üstelik ortamdaki herkesin de bayılarak dinleyeceği efsanevi şarkılardan oluşan bir liste hayal edin... İşte hiç tereddüt etmeden açacağınız şarkı listesi!
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1. Kufi
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2. Sevmeyi Denemedin
3. Bi' Tek Ben Anlarım
4. Bir Bela
5. Uzun Lafın Kısası
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6. Doktor
7. Yalan Dünya
8. Antidepresan
9. Yalnız Çiçek
10. Bekleyenim
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