Birinin Size Gerçekten Değer Verdiğini Gösteren Küçük Ama Net İşaretler

Birinin size değer verdiğini gösteren en net işaretlerden biri, bakışlarında saklıdır. Sizi dinlerken gözleri başka yerlere kaymaz. Yanınızdayken yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da orada olduğunu hissettirir. Kalabalık bir ortamda bile sizi fark eder, bakışları doğal şekilde size döner.

Bu bakış rahatsız edici ya da sorgulayıcı değildir. Daha çok sizi anlamaya çalışan, varlığınızdan memnun olduğunu belli eden bir bakıştır. İnsan bazen tek bir bakıştan bile karşısındaki kişinin kendisini ne kadar önemsediğini anlayabilir.

Sizi değiştirmeye çalışmadan kabul eder

Gerçekten değer veren biri, sizi daha kolay sevilebilir bir versiyona dönüştürmeye çalışmaz. Garip alışkanlıklarınızı, küçük takıntılarınızı, size özgü davranışlarınızı sürekli düzeltilecek şeyler gibi görmez. Sizinle birlikte onları da tanır.

Elbette herkesin ilişkide gelişmesi gereken yönleri olabilir. Ancak değer görmek, sürekli eleştirilmek anlamına gelmez. Sevgi, insanın kendi gibi kalabildiği yerde daha güvenli hissedilir.