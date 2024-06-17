Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Birbirinden Ünlü 10 İsim Çizgi Film Karakteri Olsaydı Nasıl Görünürdü Gelin Birlikte Bakalım!

Birbirinden Ünlü 10 İsim Çizgi Film Karakteri Olsaydı Nasıl Görünürdü Gelin Birlikte Bakalım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
17.06.2024 - 09:31

Yapay zeka yine şaşırttı! Birbirinden ünlü isimlerin yapay zeka ile oluşturulan çizgifilm versiyonlarına gelin birlikte bakalım👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Taylor Swift

1. Taylor Swift

2. Selena Gomez

2. Selena Gomez

3. Pedro Pascal

3. Pedro Pascal

4. Timothee Chalamet

4. Timothee Chalamet

5. Chris Evans

5. Chris Evans
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Jennifer Lawrence

6. Jennifer Lawrence

7. Billie Eilish

7. Billie Eilish

8. Rihanna

8. Rihanna

9. Beyonce

9. Beyonce

10. Zendaya

10. Zendaya
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın