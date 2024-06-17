Birbirinden Ünlü 10 İsim Çizgi Film Karakteri Olsaydı Nasıl Görünürdü Gelin Birlikte Bakalım!
Birbirinden Ünlü 10 İsim Çizgi Film Karakteri Olsaydı Nasıl Görünürdü Gelin Birlikte Bakalım!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/laurengarafa...
Yapay zeka yine şaşırttı! Birbirinden ünlü isimlerin yapay zeka ile oluşturulan çizgifilm versiyonlarına gelin birlikte bakalım👇
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1. Taylor Swift
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2. Selena Gomez
3. Pedro Pascal
4. Timothee Chalamet
5. Chris Evans
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6. Jennifer Lawrence
7. Billie Eilish
8. Rihanna
9. Beyonce
10. Zendaya
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