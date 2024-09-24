Birbirinden Popüler Dizileri İzlememek İçin Neden Köşe Bucak Kaçtıklarını İtiraf Eden Kişiler

Hepimizin izlemekten kaçındığı popüler diziler vardır. Peki sizinki hangisi? X/Twitter'da @TheCinesthetic takipçilerine 'Hangi popüler diziyi izlemeyi reddediyorsunuz ve neden?' sorusunu sordu. Bakalım X kullanıcıları bu soruya hangi yanıtları verdi.