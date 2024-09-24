Birbirinden Popüler Dizileri İzlememek İçin Neden Köşe Bucak Kaçtıklarını İtiraf Eden Kişiler
Birbirinden Popüler Dizileri İzlememek İçin Neden Köşe Bucak Kaçtıklarını İtiraf Eden Kişiler
Hepimizin izlemekten kaçındığı popüler diziler vardır. Peki sizinki hangisi? X/Twitter'da @TheCinesthetic takipçilerine 'Hangi popüler diziyi izlemeyi reddediyorsunuz ve neden?' sorusunu sordu. Bakalım X kullanıcıları bu soruya hangi yanıtları verdi.
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Televizyon dünyasında birbirinden farklı türde pek çok popüler yapım var. Ama aramızda bazılarımız var ki tüm bu bilinirliğine rağmen o diziyi izlemekten adeta kaçınırlar. Tabii bunun bazı mantıklı sebepleri de var.
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Bazen o popüler dizi bizim zevkimize uymuyor olabilir. Ya da 'hype' yarattığı yani çok abartıldığı, aşırı beklentiye soktuğu için izlemek istemeyiz. Belki de popüler olandan kaçma eğilimimiz vardır, ne dersiniz?
Bazen de bu hikayeler klişeden öteye gidemez. Klasik aşk üçgenleri ya da kahraman yolculukları arasında sıkışıp kalır. Kısacası hepimizin bu hayatta izlemekten itina ile kaçındığı bir dizi vardır diyebiliriz.
X/Twitter'da @TheCinesthetic takipçilerine "Hangi popüler diziyi izlemeyi reddediyorsunuz ve neden?" sorusunu sordu. Gelin cevaplara ve nedenlere hep birlikte bakalım.
1. "Lost. Çünkü onu izleyen tanıdığım insanlar hâlâ biraz . . . kayıp"
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2. "Bu diziyi izleme isteğim hiç yok..."
3. "Game of Thrones. Çünkü seks sahnelerinin ejderha sahneleriyle karıştırılmasından hoşlanmıyorum."
4. "Breaking Bad. Kesinlikle ilgim yok."
5. "The Walking Dead'i hiç izlemedim. Zombi türü bana hitap etmiyor ve daha hafif temalara sahip dizileri tercih ediyorum"
6. "One Piece, çünkü 1000+ bölüm"
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7. "Açıklamama gerek var mı?!"
8. "Spartacus bölüm 2 çünkü gerçek kahraman gerçekten öldü."
9. "Mad Men. Eh işte. Benim hiç ilgim yok."
10. "Euphoria. Ben gençlik dizileri izlemekten hoşlanmıyorum"
11. "Benim için Arcane. Birkaç bölümü birden fazla kez denedim ama hiçbir yönüne kendimi kaptıramadım."
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12. "Succession. İlk üç bölümü izledim ve ilgimi çekmedi. The Office'in ilk sezonu gibi bir durum olabilir ama asla izlemek istemiyorum. Ah, ve Emily in Paris. Amerikalıların diğer kültürleri nasıl klişeleştirdiğinden bıktım."
13. "Doctor Who. The Simpsons'tan daha uzun süredir devam ettiğini duydum... Çok fazla..."
14. "HIMYM çünkü herkes final sezonunun berbat olduğunu söylüyor"
15. "Bridgerton ve Emily in Paris. Her ikisinin de ilk bölümlerini izledim ve sadece utanç hissettim"
16. "Suits çünkü avukatlardan nefret ediyorum."
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17. "Sex and the City. Çünkü tüm kız arkadaşlarım izledi"
18. "Handmaid's Tale. Eminim çok iyidir ama gördüğüm kadarıyla çoğunlukla duygusal işkence pornosu gibi hissettiriyor."
19. "House of Dragons. Berbat'"
20. "Sopranos çünkü ukala filmlerden ve dizilerden bıktım."
21. "Big Bang Theory. Keşke en küçük suçu komik olmaması olsaydı"
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22. "Friends'i komik bulmuyorum ve Matt Le Blanc'a tahammül edemiyorum"
23. "Grey's Anatomy. 20'den fazla sezon var"
24. "Stranger Things. Daha sıkıcı görünen bir oyuncu kadrosu veya daha sıkıcı görünen bir canavar görmedim"
Sizin popüler olsa da izlemekten kaçındığınız dizi hangisi? Yorumlara buyrun...
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