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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımlarıyla Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
14.07.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da dizi ve film dünyasına dair X aleminde birbirinden komik ve ilginç paylaşımlar yapıldı. Hazırsanız hep birlikte o paylaşımlara hızlıca bi' göz atalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. İşte gerçek bir sinefil...

2. İşte gerçek bir sinefil...
twitter.com

3. Yaşanabilir, bilemeyiz...

4. Buralar hep tespit şelalesi...

5. Konudan bağımsız olarak fotoğraf çok komik değil mi sizce?

5. Konudan bağımsız olarak fotoğraf çok komik değil mi sizce?
twitter.com
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6. Çok keskin bir yol ayrımı...

6. Çok keskin bir yol ayrımı...
twitter.com

7. HBO sana cevap hakkı doğdu, koş!

8. Bu tespit de üzdü...

8. Bu tespit de üzdü...
twitter.com

9. Ayy aynı Emma Stone'un afişteki başı olmuş bu...

9. Ayy aynı Emma Stone'un afişteki başı olmuş bu...
twitter.com

10. Aynısı...

10. Aynısı...
twitter.com
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11. Haftaya görüşmek üzere...

11. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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