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Birbirinden İlginç Genetik Özellikleriyle Akıllara Durgunluk Veren 20 Eşsiz Kişi

Birbirinden İlginç Genetik Özellikleriyle Akıllara Durgunluk Veren 20 Eşsiz Kişi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 16:01

Bu içerik, herkesin vücudunun benzersiz ve farklı olduğunu hatırlatmak için hazırlandı! Ve bazı insanlar o kadar eşsiz ve farklı vücutlara sahipler ki, bunları gerçekten dünyayla paylaşmak istiyorlar. İşte Reddit'ten ve Topluluktan gelen geçmiş gönderiler arasından, insanların gururla paylaştığı bazı büyüleyici örnekler:

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/crystalro/bo...
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1. Parmakları birbirinin 180° tersini gösterebilen bu kişi gibi:

1. Parmakları birbirinin 180° tersini gösterebilen bu kişi gibi:

'Bu dejeneratif bir hastalığa benziyor. Yanlış hatırlamıyorsam, gevşek bağ dokusu yoluyla bu şekilde ortaya çıkan bazıları var. Bunlardan herhangi birini ya da olumsuz etkilerini hatırlamıyorum, bu nedenle cevaplar için aile hekiminize danışmak isteyebilirsiniz.'

2. Ayakları çok benzersiz bir şekle sahip olan ve belirli açılardan el gibi görünen bu kişi:

2. Ayakları çok benzersiz bir şekle sahip olan ve belirli açılardan el gibi görünen bu kişi:

'Buna atavizm deniyor. Bu yazıyı geçmişte görmüştüm ama hiç açıklamasını görmemiştim. Atalardan gelen bir özelliğin yeniden ortaya çıkması.'

3. Gözünde "çok belirgin" bir koyu halka olan kişi:

3. Gözünde "çok belirgin" bir koyu halka olan kişi:

'Bağ dokusu veya kolajen bozuklukları açısından hiç değerlendirildiniz mi?'

4. Bu kişinin oğlunda "üç tip heterokromiden biri olan (diğer ikisi tam ve merkezi heterokromidir) kısmi heterokromi var. Kısmi heterokromide, gözde ana göz renginden farklı bir renk lekesi olur. Bir veya her iki gözde birden görülebilir ve diğer iki türde olduğu gibi görme keskinliğini etkilemez."

4. Bu kişinin oğlunda "üç tip heterokromiden biri olan (diğer ikisi tam ve merkezi heterokromidir) kısmi heterokromi var. Kısmi heterokromide, gözde ana göz renginden farklı bir renk lekesi olur. Bir veya her iki gözde birden görülebilir ve diğer iki türde olduğu gibi görme keskinliğini etkilemez."

'Oğlum kısmi heterokromi ile doğdu - bir gözü yarı yeşil yarı kahverengi.'

5. Alt dudağında pigmentasyon eksik olan bu kişi:

5. Alt dudağında pigmentasyon eksik olan bu kişi:

'Vitiligo hastası olabilirsiniz ama cildiniz çok açık renk olduğu için başka hiçbir yerde belli olmuyor.'

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6. Çenesinde büyüyen bir dişe sahip olan bu kişi, belki düşünüldüğü kadar nadir değildir, ancak yine de çok benzersiz:

6. Çenesinde büyüyen bir dişe sahip olan bu kişi, belki düşünüldüğü kadar nadir değildir, ancak yine de çok benzersiz:

'Bu taramaları iş yerinde yapıyorum (ortodonti asistanıyım), her zaman böyle şeyler görüyorum (ve hep ilginç)!'

7. Bir tane, çok uzun bacak kılı olan bu kişi:

7. Bir tane, çok uzun bacak kılı olan bu kişi:

'Garip, sanki mutant bir saç kökü gibi...'

8. Bu kişi dilini gerçekten de küçük dilinin arkasına koyabiliyor.

8. Bu kişi dilini gerçekten de küçük dilinin arkasına koyabiliyor.

'Dilimi uvulamın arkasına ve boğazımın aşağısına bir şekilde yerleştirebiliyorum, bununla birlikte burun boşluklarımı da arkadan hissedebiliyorum.'

9. Dilini ikiye katlayabilme gibi nadir bir yeteneğe sahip olan bu kişi.

9. Dilini ikiye katlayabilme gibi nadir bir yeteneğe sahip olan bu kişi.

'Nüfusun sadece küçük bir yüzdesi dilini ikiye katlayabilir. Ve ben bunu yapabilen şanslı insanlardan biriyim. Bunu Ripley's Believe it or Not müzesinde öğrendim.'

10. Ve minicik bir yirmilik dişi olduğunu keşfeden bu kişi:

10. Ve minicik bir yirmilik dişi olduğunu keşfeden bu kişi:

'Ufaklığın neden şekilsiz olduğundan emin değilim, yirmilik dişlerimden sadece bir tanesi böyleydi. Referans olarak normal yirmilik dişlerimden biri.'

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11. Olağanüstü küçük bir fibulaya (bacağın alt yarısındaki kemiklerden daha küçük olanı) sahip olduğunu keşfeden bu kişi.

11. Olağanüstü küçük bir fibulaya (bacağın alt yarısındaki kemiklerden daha küçük olanı) sahip olduğunu keşfeden bu kişi.

'Dizimin röntgenini çektirmeye gittiğimde doktorum o güne kadar gördüğü en küçük fibulaya sahip olduğumu söyledi. 23 yaşındayım.'

12. Eşyaları "tersten" kavrama konusunda çok benzersiz bir yeteneğe sahip olan bu kişi:

12. Eşyaları "tersten" kavrama konusunda çok benzersiz bir yeteneğe sahip olan bu kişi:

'Ehlers-Danlos eklem hipermobilitesine sahip gibi görünüyorsunuz. Bu hastalık hakkında bilgi edinmenizde fayda var, çünkü her şey şekilli numaralarından ibaret değil. Ağrı, disötonomi ve zaman içinde gelişebilecek diğer semptomlar olabilir.'

13. Parmaklarından birinde fazladan bir çizgi, yani fazladan bir falanks kıvrımı olan bu kişi:

13. Parmaklarından birinde fazladan bir çizgi, yani fazladan bir falanks kıvrımı olan bu kişi:

'Sağ serçe parmağımda fazladan bir çizgi var... boğum değil, sadece kıvrım!'

14. Harlequin Sendromu olan bu kişi, "terleme, cilt kızarması ve göz bebeklerinin uyaranlara verdiği tepki gibi vücudun doğal süreçlerini kontrol etmekten sorumlu olan" otonom sinir sistemini etkiliyor.

14. Harlequin Sendromu olan bu kişi, "terleme, cilt kızarması ve göz bebeklerinin uyaranlara verdiği tepki gibi vücudun doğal süreçlerini kontrol etmekten sorumlu olan" otonom sinir sistemini etkiliyor.

'Ben ABD'de Harlequin Sendromu olan 200 binden az kişiden biriyim. Otonom sinir sistemim kemoterapi ve radyasyon nedeniyle hasar gördü. Bu yüzden aşırı ısındığımda ya da yoğun duygusal veya fiziksel bir durumda olduğumda yüzümün sadece sağ tarafı kızarıyor ve terliyor, sağ üst göz kapağım düşüyor, burnum akıyor ve yüzümün tam ortasından geçen kırmızı bir çizgi var. Kelimenin tam anlamıyla iki yüzlüyüm.'

15. Bu kişi, dişlerinden birini çektirdikten sonra dört küçük kök yerine tek bir büyük köke sahip olduğunu keşfetti.

15. Bu kişi, dişlerinden birini çektirdikten sonra dört küçük kök yerine tek bir büyük köke sahip olduğunu keşfetti.

'Bunu daha yeni çektirdim. Röntgenler dişlerimin neredeyse yarısının böyle göründüğünü doğruladı.'

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16. Bu kişinin eli boyunca uzanan ve palmer kırışıklığı olarak da adlandırılan bir el çizgisi var.

16. Bu kişinin eli boyunca uzanan ve palmer kırışıklığı olarak da adlandırılan bir el çizgisi var.

'Az önce kaç kişi eline baktı?'

17. Başparmaklarını geriye doğru bükebilen bu kişi:

17. Başparmaklarını geriye doğru bükebilen bu kişi:

'Başparmaklarımı fazladan geriye doğru bükebiliyorum. Ama hepsi bu kadar. 🤣 '

18. Bu kişinin gözbebeğinin bir kısmı eksiktir ve ayrıca göz çili vardır.

18. Bu kişinin gözbebeğinin bir kısmı eksiktir ve ayrıca göz çili vardır.

'Ben doğduğumda ailem çok endişelenmiş çünkü gözbebeğimin bir kısmı yokmuş! Kısa süre sonra gözümde bir çil olduğunu da fark etmişler! Zararsız ama kesinlikle eşsiz!'

19. Bu kişi de, soğuk havalarda Raynaud Fenomeni'nin nasıl göründüğünü paylaşmak istedi.

19. Bu kişi de, soğuk havalarda Raynaud Fenomeni'nin nasıl göründüğünü paylaşmak istedi.

'Bende Raynaud sendromu var, bu da kılcal damarların ve küçük arterlerin soğukta ekstremitelerimde (el ve ayak parmakları) çok fazla daralmasına neden oluyor.'

20. Bu kişi doğal olarak sivri elf kulaklarına sahip.

20. Bu kişi doğal olarak sivri elf kulaklarına sahip.

'Doğal olarak sivri elf kulaklarım var! Bu benim açık ara en sevdiğim vücut özelliğim ve işin garip tarafı şimdiye kadar sadece bir kişi bu konuda yorum yaptı.' 

Sizin de böyle özellikleriniz varsa yorumlarda bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.👇

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8'i denemeyin diliniz boğazınıza kaçarsa gözünüzü öteki dünyada açarsınız

Buse

17'yi yapabiliyorum