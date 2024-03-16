Birbirinden İlginç Genetik Özellikleriyle Akıllara Durgunluk Veren 20 Eşsiz Kişi

'Ben ABD'de Harlequin Sendromu olan 200 binden az kişiden biriyim. Otonom sinir sistemim kemoterapi ve radyasyon nedeniyle hasar gördü. Bu yüzden aşırı ısındığımda ya da yoğun duygusal veya fiziksel bir durumda olduğumda yüzümün sadece sağ tarafı kızarıyor ve terliyor, sağ üst göz kapağım düşüyor, burnum akıyor ve yüzümün tam ortasından geçen kırmızı bir çizgi var. Kelimenin tam anlamıyla iki yüzlüyüm.'