Birbirinden İlginç Genetik Özellikleriyle Akıllara Durgunluk Veren 20 Eşsiz Kişi
Birbirinden İlginç Genetik Özellikleriyle Akıllara Durgunluk Veren 20 Eşsiz Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/crystalro/bo...
Bu içerik, herkesin vücudunun benzersiz ve farklı olduğunu hatırlatmak için hazırlandı! Ve bazı insanlar o kadar eşsiz ve farklı vücutlara sahipler ki, bunları gerçekten dünyayla paylaşmak istiyorlar. İşte Reddit'ten ve Topluluktan gelen geçmiş gönderiler arasından, insanların gururla paylaştığı bazı büyüleyici örnekler:
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1. Parmakları birbirinin 180° tersini gösterebilen bu kişi gibi:
2. Ayakları çok benzersiz bir şekle sahip olan ve belirli açılardan el gibi görünen bu kişi:
3. Gözünde "çok belirgin" bir koyu halka olan kişi:
4. Bu kişinin oğlunda "üç tip heterokromiden biri olan (diğer ikisi tam ve merkezi heterokromidir) kısmi heterokromi var. Kısmi heterokromide, gözde ana göz renginden farklı bir renk lekesi olur. Bir veya her iki gözde birden görülebilir ve diğer iki türde olduğu gibi görme keskinliğini etkilemez."
5. Alt dudağında pigmentasyon eksik olan bu kişi:
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6. Çenesinde büyüyen bir dişe sahip olan bu kişi, belki düşünüldüğü kadar nadir değildir, ancak yine de çok benzersiz:
7. Bir tane, çok uzun bacak kılı olan bu kişi:
8. Bu kişi dilini gerçekten de küçük dilinin arkasına koyabiliyor.
9. Dilini ikiye katlayabilme gibi nadir bir yeteneğe sahip olan bu kişi.
10. Ve minicik bir yirmilik dişi olduğunu keşfeden bu kişi:
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11. Olağanüstü küçük bir fibulaya (bacağın alt yarısındaki kemiklerden daha küçük olanı) sahip olduğunu keşfeden bu kişi.
12. Eşyaları "tersten" kavrama konusunda çok benzersiz bir yeteneğe sahip olan bu kişi:
13. Parmaklarından birinde fazladan bir çizgi, yani fazladan bir falanks kıvrımı olan bu kişi:
14. Harlequin Sendromu olan bu kişi, "terleme, cilt kızarması ve göz bebeklerinin uyaranlara verdiği tepki gibi vücudun doğal süreçlerini kontrol etmekten sorumlu olan" otonom sinir sistemini etkiliyor.
15. Bu kişi, dişlerinden birini çektirdikten sonra dört küçük kök yerine tek bir büyük köke sahip olduğunu keşfetti.
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16. Bu kişinin eli boyunca uzanan ve palmer kırışıklığı olarak da adlandırılan bir el çizgisi var.
17. Başparmaklarını geriye doğru bükebilen bu kişi:
18. Bu kişinin gözbebeğinin bir kısmı eksiktir ve ayrıca göz çili vardır.
19. Bu kişi de, soğuk havalarda Raynaud Fenomeni'nin nasıl göründüğünü paylaşmak istedi.
20. Bu kişi doğal olarak sivri elf kulaklarına sahip.
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8'i denemeyin diliniz boğazınıza kaçarsa gözünüzü öteki dünyada açarsınız
17'yi yapabiliyorum