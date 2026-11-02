Bir Zamanlar İnsan Avlıyorlardı: Dev Kartallar İnsanlığın Kaderini Değiştirmiş Olabilir
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Güney Afrika'da 2,8 milyon yıl önce yaşamış üç yaşındaki bir insan yavrusunun kafatasındaki izler, atalarımızın gökyüzünden gelen bir tehditle yüzleştiğini düşündürüyor. Uzmanlara göre dev yırtıcı kuşlar, insan evriminin seyrini bugüne kadar fark edilenden çok daha derin biçimde etkilemiş olabilir.
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Kaynak: BBC
Taung çocuğunun göz çukurlarındaki delikler, avını gökyüzünden yakalayan kartalların pençe izleriyle örtüşüyor.
Kuş olmayan dinozorların yok oluşunun ardından evrimleşen devasa kuşlar, onlarca milyon yıl gökyüzüne hükmetti.
Yırtıcı kuşlardan kaçma baskısı, insanın sosyal yapısını ve dilin evrimini şekillendirmiş olabilir.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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