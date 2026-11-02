Bir Zamanlar İnsan Avlıyorlardı: Dev Kartallar İnsanlığın Kaderini Değiştirmiş Olabilir

Dinozorların ardından küçük, yerde yaşayan bazı gagalı kuşlar evrimleşerek devasa boyutlara ulaştı. Bunların bir kısmı gökyüzüne yöneldi. Yedi metrelik kanat açıklığıyla bilinen en büyük uçan kuş Pelagornis sandersi bunlardan biriydi. Amerika kıtasında ise altı metreye varan kanat açıklığıyla teratornlar yaşıyordu. Yaklaşık 10 bin yıl önce soyu tükenen bu kuşların, Yerli Amerikan mitolojisindeki Thunderbird efsanelerine ilham vermiş olabileceği düşünülüyor. Yeni Zelanda'da ise çocukları kaçırdığı anlatılan Te Hokioi'nin, soyu tükenmiş Haast kartalına dayandığı sanılıyor. Londra Doğa Tarihi Müzesi'nden Joanne Cooper, bu kartalı 'adeta uçan bir kaplan' olarak tanımlıyor.