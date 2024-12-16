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Bir Yolcu Uçağından Düşerseniz Hayatta Kalabilir misiniz? Cevabı Sizi Şaşırtabilir!

Bir Yolcu Uçağından Düşerseniz Hayatta Kalabilir misiniz? Cevabı Sizi Şaşırtabilir!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.12.2024 - 14:53

10.000 metre yükseklikten düşen bir insan yere çarpmadan önce gerçekten ölür mü? Hızla değişen basınç, oksijen eksikliği ve dondurucu soğuk; hepsi insan bedeni için ölümcül bir tehlike. Ancak tarihte bu senaryodan sağ çıkmayı başaran biri var: Vesna Vulovic. İşte uçaktan düşmenin bilimsel yüzü ve bu mucize hikayenin detayları...

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Kapılar Neden Kilitli Kalır?

Kapılar Neden Kilitli Kalır?

Uçak yolculuklarında dışarıya çıkmak neredeyse imkansızdır. Bunun nedeni 10.000 metredeki basınç farkının inanılmaz boyutlara ulaşmasıdır. Uçağın kapılarına bu yükseklikte metrekare başına yaklaşık 5 tonluk bir kuvvet uygulanır. Ayrıca kapılar tasarım gereği içe doğru açılır. Yani uçuş sırasında bir kapıyı açmaya çalışmak devasa bir engelle boğuşmak gibidir. Ancak patlama ya da yapısal arıza gibi durumlarda bu sınırlar aşılabilir.

Düşmeye Başladığınızda Neler Olur?

Düşmeye Başladığınızda Neler Olur?

Diyelim ki uçak büyük bir arızaya uğradı ve siz kendinizi gökyüzünde buldunuz. İlk saniyelerde oksijen eksikliğinin etkisiyle zihniniz bulanıklaşmaya başlar. 10.000 metredeki hava basıncı deniz seviyesindeki basıncın yalnızca dörtte biridir ve vücudunuz buna uyum sağlayamaz. ABD Federal Havacılık İdaresi’ne göre bilinç açık kalma süreniz 30 saniyeyi geçmez.

Eğer bayılmadan önce hareket edebiliyorsanız havada kendinizi pozisyonlandırmanız teorik olarak iniş şansınızı artırabilir. Ancak bu irtifada -48°C’ye varan sıcaklık zaten vücudunuz için ikinci büyük tehlikedir.

Neden Hemen Ölmezsiniz?

Neden Hemen Ölmezsiniz?

Şaşırtıcı bir şekilde düşüş esnasında atmosfer koşulları doğrudan ölüm getirmez. Bilimsel çalışmalar bu şartlarda insan bedeninin üç dakikadan fazla dayanabileceğini göstermiştir. Ancak burada tek bir sorun vardır: Hız.

Yaklaşık 200 km/s ile düşerken her dakika 3.300 metre irtifa kaybedersiniz. Yani ekstrem koşullara dayanma süreniz sona ermeden yere çarparsınız. Sonuç olarak ölüm genellikle çarpma anında meydana gelir.

Vesna Vulovic: Mucize Kadın

Vesna Vulovic: Mucize Kadın

1972 yılında Yugoslavya Havayolları’na ait JAT 367 sefer sayılı uçuşta uçak 10.160 metrede havada infilak etti. O sırada uçuş görevlisi Vesna Vulovic uçağın kuyruk kısmında sıkışmış durumdaydı. Parçalanmış uçaktan düşen Vulovic çarpmanın etkisini bir ağacın ve kar örtüsünün hafifletmesiyle hayatta kaldı. 27 gün boyunca komada kalan Vulovic bu trajediden sağ çıkan tek kişi oldu. Onun hikayesi gökyüzündeki ölümcül şartların bile bazen yenilebileceğini gösteriyor.

Hayatta Kalmanın Anahtarı: Uçakta Kalmak

Hayatta Kalmanın Anahtarı: Uçakta Kalmak

Bir uçaktan düşmek hayatta kalma ihtimalinizi neredeyse sıfıra indirir. Ancak uçağın kendisi ciddi arızalarda bile koruyucu bir yapı sunar. Bu nedenle ne olursa olsun uçağın içinde kalmak her zaman en güvenli seçenektir. Unutmayın düşen bir uçak kadar mucizevi bir kurtuluş hikayesi yazmak oldukça nadirdir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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