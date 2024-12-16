Bir Yolcu Uçağından Düşerseniz Hayatta Kalabilir misiniz? Cevabı Sizi Şaşırtabilir!

Diyelim ki uçak büyük bir arızaya uğradı ve siz kendinizi gökyüzünde buldunuz. İlk saniyelerde oksijen eksikliğinin etkisiyle zihniniz bulanıklaşmaya başlar. 10.000 metredeki hava basıncı deniz seviyesindeki basıncın yalnızca dörtte biridir ve vücudunuz buna uyum sağlayamaz. ABD Federal Havacılık İdaresi’ne göre bilinç açık kalma süreniz 30 saniyeyi geçmez.

Eğer bayılmadan önce hareket edebiliyorsanız havada kendinizi pozisyonlandırmanız teorik olarak iniş şansınızı artırabilir. Ancak bu irtifada -48°C’ye varan sıcaklık zaten vücudunuz için ikinci büyük tehlikedir.