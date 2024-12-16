Bir Yolcu Uçağından Düşerseniz Hayatta Kalabilir misiniz? Cevabı Sizi Şaşırtabilir!
Bir Yolcu Uçağından Düşerseniz Hayatta Kalabilir misiniz? Cevabı Sizi Şaşırtabilir!
10.000 metre yükseklikten düşen bir insan yere çarpmadan önce gerçekten ölür mü? Hızla değişen basınç, oksijen eksikliği ve dondurucu soğuk; hepsi insan bedeni için ölümcül bir tehlike. Ancak tarihte bu senaryodan sağ çıkmayı başaran biri var: Vesna Vulovic. İşte uçaktan düşmenin bilimsel yüzü ve bu mucize hikayenin detayları...
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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