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Bir Yerlerden Hatırlıyoruz! Sosyal Medyayla Yeniden Popüler Olan Nostaljik Şarkılar

etiket Bir Yerlerden Hatırlıyoruz! Sosyal Medyayla Yeniden Popüler Olan Nostaljik Şarkılar

Lisa Campton
Lisa Campton - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 01:19

Sosyal medyanın gücüyle, geçmişin unutulmaz melodileri bir kez daha popülerlik kazandı. İşte, TikTok’tan Instagram’a kadar her köşede karşımıza çıkan ve geçmişin altın yıllarına götüren nostaljik şarkılar!

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Blondie - Rapture

Kate Bush - Running Up That Hill

a-ha - Take On Me

Rick Astley - Never Gonna Give You Up

Soft Cell - Tainted Love

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Gloria Gaynor - I Will Survive

John Denver - Take Me Home

Neil Diamond - Sweet Caroline

Toto - Africa

Survivor - Eye Of The Tiger

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Michael Jackson - Billie Jean

Journey - Don't Stop Believin'

Queen - Another One Bites the Dust

ABBA - Dancing Queen

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Lisa Campton
Lisa Campton
Onedio Üyesi
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