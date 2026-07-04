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Bir Yaz Akşamı Planla, Tatilde Sana İyi Gelecek Şeyi Söyleyelim!

etiket Bir Yaz Akşamı Planla, Tatilde Sana İyi Gelecek Şeyi Söyleyelim!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
04.07.2026 - 13:01
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Kimisi yaz akşamlarını kalabalık masalarda geçirmek ister, kimisi ise gün batımını izleyip kafa dinlemeyi tercih eder. Peki sen yaz akşamlarını nasıl geçirmeyi tercih ediyorsun? Haydi testi çöz, tatilde sana en iyi gelecek şeyi birlikte öğrenelim!

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1. Yaz akşamı için bir plan yapıyorsun. İlk tercihin hangisi olur?

2. Akşam yemeğinde ne yemek istersin?

3. Yaz akşamlarında yanında kim olsun istersin?

4. Peki gün batımını nerede izlemek istersin?

5. Akşam boyunca telefonunu en çok ne için kullanırsın?

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6. Yaz akşamlarında seni en mutlu eden şey hangisi olur?

7. Gece henüz bitmedi. Başka ne yapmak istersin?

8. Yaz akşamını paylaşmak için tek bir fotoğraf seçecek olsan bu hangisi olur?

Tatilde, denizin ve manzaranın tadını çıkarmalısın!

Senin için tatilin en güzel tarafı biraz olsun günlük hayatın dışına çıkabilmek. Bir manzarayı uzun uzun izlemek, deniz kenarında vakit geçirmek ve anın tadını çıkarmak sana iyi geliyor. Sürekli bir planın peşinden koşmak yerine anlık aktiviteleri tercih ediyorsun. Bu yüzden sana iyi gelecek tatil; güzel manzaralar, sakin koylar ve bol bol deniz içeren bir tatil olabilir. Bazen sadece güzel bir gün batımı izlemek bile bütün haftanın yorgunluğunu unutturabiliyor. Böyle bir tatil sana düşündüğünden daha iyi gelecek.

Yeni yerler keşfetmelisin!

Sen yeniliklerden ve adrenalinden hoşlanıyorsun. Aynı plajda günler geçirmek yerine farklı koylar görmek, yeni sokaklarda dolaşmak ve sürpriz rotalara sapmak sana daha cazip geliyor. Tatilde biraz keşif yapmak sana düşündüğünden daha iyi gelebilir. Heyecan dolu bir aktiviteye katılmak, yeni bir manzara görmek ya da daha önce hiç gitmediğin bir yerde kaybolmak bile enerjini yükseltebilir. Çünkü tatil senin için sadece dinlenmek değil, yeni şeyler de deneyimleyebilmek! Bu yüzden keşif odaklı bir tatil tam sana göre.

Tatilde güzel anılar biriktirmelisin.

Senin için tatilin en önemli kısmı gittiğin yerden ne kadar fotoğrafla döndüğün değil, neler yaşadığın. Uzun sohbetler, spontane planlar ve sonradan gülümseyerek hatırlayacağın anlar seni mutlu ediyor. Bu yüzden senin için kusursuz bir tatil programından çok paylaşılacak güzel anılar önemli. Kalabalık bir arkadaş grubuyla geçirilen bir akşam da olabilir, hiç beklemediğin bir anda yaşanan komik bir olay da... Tatilin sonunda aklında kalan şeyler genellikle gördüğün yerlerden çok, hissettiklerin oluyor. Bu yüzden sana iyi gelecek şey biraz daha anı biriktireceğin bir tatil.

Tamamen rahatına bakmalısın!

Sen tatilde sürekli bir şey yapmak zorundaymış gibi hissetmek istemiyorsun. Rahat bir konaklama, eğlenceli bir ortam ve huzurlu bir atmosfer senin için oldukça önemli. Yorucu bir program yerine günün nasıl geçtiğini anlamadığın, rahat hissettiğin bir tatil sana daha çok hitap ediyor. Güzel bir manzara, lezzetli bir yemek ve sakin bir ortam senin ideal tatil tanımın olabilir. Bu yüzden koşturmadan uzak, konforun ön planda olduğu bir kaçamak tam sana göre!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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