Bir Yaz Akşamı Planla, Tatilde Sana İyi Gelecek Şeyi Söyleyelim!
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Kimisi yaz akşamlarını kalabalık masalarda geçirmek ister, kimisi ise gün batımını izleyip kafa dinlemeyi tercih eder. Peki sen yaz akşamlarını nasıl geçirmeyi tercih ediyorsun? Haydi testi çöz, tatilde sana en iyi gelecek şeyi birlikte öğrenelim!
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1. Yaz akşamı için bir plan yapıyorsun. İlk tercihin hangisi olur?
2. Akşam yemeğinde ne yemek istersin?
3. Yaz akşamlarında yanında kim olsun istersin?
4. Peki gün batımını nerede izlemek istersin?
5. Akşam boyunca telefonunu en çok ne için kullanırsın?
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6. Yaz akşamlarında seni en mutlu eden şey hangisi olur?
7. Gece henüz bitmedi. Başka ne yapmak istersin?
8. Yaz akşamını paylaşmak için tek bir fotoğraf seçecek olsan bu hangisi olur?
Tatilde, denizin ve manzaranın tadını çıkarmalısın!
Yeni yerler keşfetmelisin!
Tatilde güzel anılar biriktirmelisin.
Tamamen rahatına bakmalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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