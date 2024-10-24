Bir Turistin Mısır’ı Baştan Sona Gezdim Diyebilmesi İçin Gitmesi Gereken 11 Nokta

Kahire’nin meşhur pazar yeri olan Khan el-Khalili Çarşısı'nda alışveriş yaparken sıkı pazarlık şart! Kentin en büyük tarihi çarşısının rengarenk dükkanlarında el yapımı hediyelikler, baharatlar ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu çarşıda kendinizi Aladdin’in dünyasındaymış gibi hissetmemek elde değil!