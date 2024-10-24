Bir Turistin Mısır’ı Baştan Sona Gezdim Diyebilmesi İçin Gitmesi Gereken 11 Nokta
Bir Turistin Mısır’ı Baştan Sona Gezdim Diyebilmesi İçin Gitmesi Gereken 11 Nokta
Mısır, mistik atmosferi, binlerce yıllık tarihi ve büyüleyici kültürüyle her gezginin mutlaka görmesi gereken bir ülke. Peki, Mısır’da hangi noktalara uğramalısın? İşte, Mısır’ı gezdim diyebilmek için mutlaka görmen gereken 11 büyüleyici durak!
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1. Giza Piramitleri ve Sfenks
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2. Kahire Müzesi
3. Karnak Tapınağı
4. Krallar Vadisi
5. Nil Nehri’nde tekne turu
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6. İskenderiye Kütüphanesi
7. Hurghada ve Sharm El Sheikh
8. Beyaz Çöl
9. Khan el-Khalili Çarşısı
10. Dahab
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