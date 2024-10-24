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Bir Turistin Mısır’ı Baştan Sona Gezdim Diyebilmesi İçin Gitmesi Gereken 11 Nokta

etiket Bir Turistin Mısır’ı Baştan Sona Gezdim Diyebilmesi İçin Gitmesi Gereken 11 Nokta

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 23:32

Mısır, mistik atmosferi, binlerce yıllık tarihi ve büyüleyici kültürüyle her gezginin mutlaka görmesi gereken bir ülke. Peki, Mısır’da hangi noktalara uğramalısın? İşte, Mısır’ı gezdim diyebilmek için mutlaka görmen gereken 11 büyüleyici durak!

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1. Giza Piramitleri ve Sfenks

1. Giza Piramitleri ve Sfenks

Mısır’a gelmişken piramitleri görmeden dönmek olmaz! Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri adeta “ben buradayım!” diye bağırıyor. Tabii Sfenks’i de unutmamak lazım, bu devasa heykel yıllardır çözemediğimiz gizemli bakışıyla seni selamlayacak. Selfie çekmeden çıkmayın deriz!

2. Kahire Müzesi

2. Kahire Müzesi

Antik Mısır deyince akla ilk gelen yerlerden biri de Kahire Müzesi. Firavunların hazineleri, Tutankamon’un meşhur altın maskesi ve daha birçok tarihi eser burada sergileniyor. Müzenin büyüklüğü karşısında şaşkına dönebilirsiniz ama her köşeyi keşfetmenizi öneririz!

3. Karnak Tapınağı

3. Karnak Tapınağı

Luksor’daki bu devasa tapınak kompleksi, sütunları ve heykelleriyle sizi geçmişe ışınlayacak. Özellikle akşamları yapılan ışık gösterileriyle tam bir görsel şölen sunuyor. Tapınağın her bir detayında firavunların izlerini görmek mümkün.

4. Krallar Vadisi

4. Krallar Vadisi

Firavunların mezarlarının bulunduğu bu vadi, arkeoloji meraklılarının cenneti. Her bir mezarın içindeki duvar resimleri ve hiyeroglifler o dönemin yaşamına ışık tutuyor. Aman dikkat, vadideki sıcaklık yüksek olabiliyor o yüzden sabah erken gitmek en iyisi!

5. Nil Nehri’nde tekne turu

5. Nil Nehri’nde tekne turu

'Mısır’ın ruhunu hissetmek istiyorum” diyorsanız, Nil’de tekne turu yapmadan dönmeyin. Nehrin sakin sularında süzülürken tapınakları, eski köyleri ve doğayı izlemek adeta görsel bir şölen sunuyor!

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6. İskenderiye Kütüphanesi

6. İskenderiye Kütüphanesi

İskenderiye Kütüphanesi, eski dünyanın en büyük kütüphanesinin modern versiyonu. İçerideki kitaplar ve sergilerden daha çok bina mimarisiyle büyüleneceğiniz kütüphane, tarih ve kültür meraklıları için tam bir hazine!

7. Hurghada ve Sharm El Sheikh

7. Hurghada ve Sharm El Sheikh

Kızıldeniz’in kıyısındaki bu tatil beldeleri, muhteşem plajları ve dalış noktalarıyla öne çıkıyor. Hem Hurghada hem de Sharm El Sheikh, mercan resifleri arasında yüzmek ve denizaltı yaşamını görmek için harika bir alternatif.

8. Beyaz Çöl

8. Beyaz Çöl

Bu çölün bembeyaz kaya oluşumları sayesinde kendinizi başka bir gezegende gibi hissedebilirsiniz. Farafra bölgesinde yer alan Beyaz Çöl'de çöl safarisi yaparak bu ilginç doğa harikasını yakından keşfetmek harika bir deneyim olabilir.

9. Khan el-Khalili Çarşısı

9. Khan el-Khalili Çarşısı

Kahire’nin meşhur pazar yeri olan Khan el-Khalili Çarşısı'nda alışveriş yaparken sıkı pazarlık şart! Kentin en büyük tarihi çarşısının rengarenk dükkanlarında el yapımı hediyelikler, baharatlar ve daha birçok şeyi bulabilirsiniz. Bu çarşıda kendinizi Aladdin’in dünyasındaymış gibi hissetmemek elde değil!

10. Dahab

10. Dahab

Dahab, deniz ve doğa severlerin vazgeçilmez noktalarından. Hem sakin atmosferiyle kafa dinleyebilir hem de dalış ve şnorkelle deniz altının renkli dünyasına dalabilirsin. Adrenalin meraklıları Dahab'a bir şans vermenizi tavsiye ederiz.

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11. Memfis ve Sakkara

11. Memfis ve Sakkara

İlk piramidin yapıldığı yer olarak bilinen Memfis ve Sakkara, sizi adeta antik Mısır’ın kalbinde bir yolculuğa çıkarıyor. Sakkara, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği bir bölge. Burada açık hava müzesinde yürüyüş yaparken tarihe doğru hızlı bir yolculuğa çıkacaksınız.

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