Bir Şirket Neden Kendi Hisselerini Geri Alır? İşte Ardında Yatan 8 Sebep
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Borsada işlem gören bir şirketin kendi hisselerini satın aldığını duymuş muydunuz? Bu durum başta garip gelebilir. Ne de olsa şirketler yeni gelir kaynakları oluşturmak için para harcar. Ama bazı durumlarda kendi hisselerini geri almayı tercih ederler.
Peki, neden? Gelin, birlikte bakalım!
1. Hisselerin piyasa değerinin altına düştüğünü düşünmek
2. Hisse başına kârı artırmak
3. Hissedarlara nakit geri döndürmek
4. Hisse fiyatındaki düşüşü yavaşlatmak
5. Şirketin geleceğine güven duymak
6. Hissedarların şirketteki ortaklık payını artırmak
7. Fazla nakit kaynaklarını değerlendirmek
8. Şirketin sermaye yapısını değiştirmek
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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