article/comments
article/share
Haberler
Finans
Bir Şirket Neden Kendi Hisselerini Geri Alır? İşte Ardında Yatan 8 Sebep

etiket Bir Şirket Neden Kendi Hisselerini Geri Alır? İşte Ardında Yatan 8 Sebep

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
31.10.2026 - 15:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Borsada işlem gören bir şirketin kendi hisselerini satın aldığını duymuş muydunuz? Bu durum başta garip gelebilir. Ne de olsa şirketler yeni gelir kaynakları oluşturmak için para harcar. Ama bazı durumlarda kendi hisselerini geri almayı tercih ederler. 

Peki, neden? Gelin, birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hisselerin piyasa değerinin altına düştüğünü düşünmek

1. Hisselerin piyasa değerinin altına düştüğünü düşünmek

Şirketin yöneticileri kendi hisselerinin borsada gerçek değerinin altında işlem gördüğünü düşünebilir. Mesela şirketin güçlü gelirleri, düşük borçluluğu ya da büyüme potansiyeli olabilir. Buna rağmen hisse fiyatı gerileyebilir. Bu durumda şirket kendi hisselerini geri alır ve mevcut fiyat seviyesini bir fırsat olarak değerlendirir.

2. Hisse başına kârı artırmak

2. Hisse başına kârı artırmak

En önemli nedenlerden biri de hisse başına kârı artırmaktır. Peki, bu kâr nasıl hesaplanır? Şirketin elde ettiği net kârın dolaşımdaki hisse sayısına bölünmesiyle elde edilir. Şirket kendi hisselerini geri alarak dolaşımdaki hisse sayısını azaltır. Net kâr aynı kaldığı durumda hisse başına kâr yükselir.

3. Hissedarlara nakit geri döndürmek

3. Hissedarlara nakit geri döndürmek

Şirketlere baktığımızda, elde ettikleri nakdi hissedarlarıyla paylaşmak için farklı yöntemler kullandıklarını görebiliriz. Bu yöntemlerden biri temettü dağıtmaktır, diğeri ise kendi hisselerini geri almaktır. Yani şirket piyasadan hisse satın alarak nakdin bir bölümünü hissedarlara dolaylı biçimde aktarabilir.

4. Hisse fiyatındaki düşüşü yavaşlatmak

4. Hisse fiyatındaki düşüşü yavaşlatmak

Genel piyasa satışları, ekonomik belirsizlikler ya da yatırımcıların riskten kaçması... Bu gibi faktörler düşüşe neden olabilir. Şirketler böyle zamanlarda kendi hisselerini geri alarak piyasada alıcı talebi oluşturabilir. Koşullar elverişli olduğu zaman bu talep, hisse fiyatındaki düşüşün yavaşlamasına yardımcı olabilir.

5. Şirketin geleceğine güven duymak

5. Şirketin geleceğine güven duymak

Bu durum, yönetimin şirketin geleceğine güvendiği şeklinde de yorumlanabilir. Yönetim, şirketin nakdini kendi hisselerine yatırmayı tercih ederek işletmenin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu gösterir. Tabii bu durumda yatırımcılar mali tablolara ve uzun vadeli planlamalara da bakmalıdır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Hissedarların şirketteki ortaklık payını artırmak

6. Hissedarların şirketteki ortaklık payını artırmak

Şirketler kendi hisselerini geri aldığında ne olur? Piyasada dolaşımda bulunan hisse sayısı azalabilir. Böyle bir durumda hisselerini satmayan yatırımcıların şirket içindeki ortaklık oranları, diğer koşullar aynı kaldığı sürece, yükselebilir. Yani bir yatırımcının sahip olduğu hisse sayısı değişmese bile toplam hisse sayısındaki azalma, yatırımcının şirketin daha büyük bir yüzdesine sahip olmasını sağlar.

7. Fazla nakit kaynaklarını değerlendirmek

7. Fazla nakit kaynaklarını değerlendirmek

Bazı şirketler faaliyetlerinden düzenli olarak yüksek miktarda nakit elde edebilir. Fakat her şirket paranın tamamını yeni fabrikalar kurmak ya da başka şirketler satın almak için kullanmaz. Şirketin kârlı yatırım fırsatları sınırlıysa nakdin bir bölümünü kendi hisselerini geri almak için kullanabilir. Bu sayede ihtiyaç fazlası sermayesini hissedarlarına geri döndürmüş olur.

8. Şirketin sermaye yapısını değiştirmek

8. Şirketin sermaye yapısını değiştirmek

Bir şirketin finansman kaynakları genel olarak öz kaynaklardan ve borçlardan oluşur. Kendi hisselerini geri alan şirket, öz kaynaklarının büyüklüğünü azaltarak sermaye yapısında değişikliğe gidebilir. Tabii bu kararın alınabilmesi için nakit düzeyine, borçluluğa ve finansman stratejisine bakılması gerekir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın