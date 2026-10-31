Bir Şirket Neden Kendi Hisselerini Geri Alır? İşte Ardında Yatan 8 Sebep

Şirketler kendi hisselerini geri aldığında ne olur? Piyasada dolaşımda bulunan hisse sayısı azalabilir. Böyle bir durumda hisselerini satmayan yatırımcıların şirket içindeki ortaklık oranları, diğer koşullar aynı kaldığı sürece, yükselebilir. Yani bir yatırımcının sahip olduğu hisse sayısı değişmese bile toplam hisse sayısındaki azalma, yatırımcının şirketin daha büyük bir yüzdesine sahip olmasını sağlar.