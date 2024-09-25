Bir Sinema Öğrencisinin Paylaşımına Gelen Yorumlar Başımızı Öne Eğdirmeye Yetti
Bir Sinema Öğrencisinin Paylaşımına Gelen Yorumlar Başımızı Öne Eğdirmeye Yetti
X/Twitter'da @yarenperalta adlı sinema öğrencisi, bu bölümü okuduğu için aldığı tepkilerden sıkılıp sitem dolu bir paylaşım yaptı. Kullanıcının paylaşımı sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar aldı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
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Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi alanında bir iş bulup bulamayacağına tasalanmak şüphesiz tüm gençlerin ortak sorunudur. Zira günümüzde çoğu insan okudukları meslekleri icra etmiyorlar ya da edemiyorlar diyelim.
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Bu bölümlerden biri de sinema. Çünkü toplumda sinema bölümü okuduğunu söyleyen gençlerin çoğu etrafından aynı tepkileri alıyor. "Neden sinema?, "İş bulabileceğini düşünüyor musun?", "Başka bölüm mü yoktu?" ve "Unvanı olan bölüm seçseydin keşke" vs. vs. Yani aklınıza ne gelirse...
X/Twitter'da @yarenperalta adlı bir kullanıcı da bu tepkilerden sıkılmış olacak ki böyle sitem dolu bir paylaşım yapmış:
Sinema bölümü öğrencisinin paylaşımı ise birbirinden pozitif ya da negatif yorumlar almış. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
Olaya kötümser bakan da olmuş...
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Kendi tecrübelerini anlatan da...
Çok özenenler de var...
Endişelerini paylaşanlar da...
Tabii goygoy yapan da...
... ve bir tane daha:
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Elalemle aynı soruyu soranlar da yok değildi:
Tabii kıskananlar da olmuş:
Olaya gerçekçi yaklaşan biri:
Sert konuşanlar da cabası...
Acı ama gerçek:
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+1
Tecrübeler konuşuyor...
Kulağa mantıklı geliyor:
Üzdü...
Sizden çok var maalesef.
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