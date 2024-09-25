Bir Sinema Öğrencisinin Paylaşımına Gelen Yorumlar Başımızı Öne Eğdirmeye Yetti

X/Twitter'da @yarenperalta adlı sinema öğrencisi, bu bölümü okuduğu için aldığı tepkilerden sıkılıp sitem dolu bir paylaşım yaptı. Kullanıcının paylaşımı sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar aldı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.