Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Bir Sinema Öğrencisinin Paylaşımına Gelen Yorumlar Başımızı Öne Eğdirmeye Yetti

Bir Sinema Öğrencisinin Paylaşımına Gelen Yorumlar Başımızı Öne Eğdirmeye Yetti

Sinema Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 17:27

X/Twitter'da @yarenperalta adlı sinema öğrencisi, bu bölümü okuduğu için aldığı tepkilerden sıkılıp sitem dolu bir paylaşım yaptı. Kullanıcının paylaşımı sosyal medyada birbirinden ilginç yorumlar aldı. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi alanında bir iş bulup bulamayacağına tasalanmak şüphesiz tüm gençlerin ortak sorunudur. Zira günümüzde çoğu insan okudukları meslekleri icra etmiyorlar ya da edemiyorlar diyelim.

Üniversiteyi bitirdikten sonra kendi alanında bir iş bulup bulamayacağına tasalanmak şüphesiz tüm gençlerin ortak sorunudur. Zira günümüzde çoğu insan okudukları meslekleri icra etmiyorlar ya da edemiyorlar diyelim.

Bu bölümlerden biri de sinema. Çünkü toplumda sinema bölümü okuduğunu söyleyen gençlerin çoğu etrafından aynı tepkileri alıyor. "Neden sinema?, "İş bulabileceğini düşünüyor musun?", "Başka bölüm mü yoktu?" ve "Unvanı olan bölüm seçseydin keşke" vs. vs. Yani aklınıza ne gelirse...

X/Twitter'da @yarenperalta adlı bir kullanıcı da bu tepkilerden sıkılmış olacak ki böyle sitem dolu bir paylaşım yapmış:

X/Twitter'da @yarenperalta adlı bir kullanıcı da bu tepkilerden sıkılmış olacak ki böyle sitem dolu bir paylaşım yapmış:

Sinema bölümü öğrencisinin paylaşımı ise birbirinden pozitif ya da negatif yorumlar almış. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.

Sinema bölümü öğrencisinin paylaşımı ise birbirinden pozitif ya da negatif yorumlar almış. Gelin hep birlikte o yorumlara bakalım.
twitter.com

Olaya kötümser bakan da olmuş...

Olaya kötümser bakan da olmuş...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kendi tecrübelerini anlatan da...

Kendi tecrübelerini anlatan da...
twitter.com

Çok özenenler de var...

Çok özenenler de var...
twitter.com

Endişelerini paylaşanlar da...

Endişelerini paylaşanlar da...
twitter.com

Tabii goygoy yapan da...

Tabii goygoy yapan da...
twitter.com

... ve bir tane daha:

... ve bir tane daha:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elalemle aynı soruyu soranlar da yok değildi:

Elalemle aynı soruyu soranlar da yok değildi:
twitter.com

Tabii kıskananlar da olmuş:

Tabii kıskananlar da olmuş:
twitter.com

Olaya gerçekçi yaklaşan biri:

Olaya gerçekçi yaklaşan biri:
twitter.com

Sert konuşanlar da cabası...

Sert konuşanlar da cabası...
twitter.com

Acı ama gerçek:

Acı ama gerçek:
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

+1

+1
twitter.com

Tecrübeler konuşuyor...

Tecrübeler konuşuyor...
twitter.com

Kulağa mantıklı geliyor:

Kulağa mantıklı geliyor:
twitter.com

Üzdü...

Üzdü...
twitter.com

Sizden çok var maalesef.

Sizden çok var maalesef.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın