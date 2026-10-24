Bir Odada Başlayan ve Dünyayı Değiştiren 1 Gecelik Şans Hikayesi- Ocean Eyes

Bazen hayatın değişmesi için dev bir sahneye, büyük bir plak şirketine ya da milyon dolarlık bir plana ihtiyaç olmuyor. Bazen sadece bir yatak odası, iki kardeş ve “Şunu internete yükleyelim de hocaya link atalım.” fikri yetiyor. 😅 Billie Eilish’in bugün bildiğimiz dev kariyerinin ilk kapısını açan “Ocean Eyes” da tam olarak böyle başladı.