Bir Odada Başlayan ve Dünyayı Değiştiren 1 Gecelik Şans Hikayesi- Ocean Eyes
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Bazen hayatın değişmesi için dev bir sahneye, büyük bir plak şirketine ya da milyon dolarlık bir plana ihtiyaç olmuyor. Bazen sadece bir yatak odası, iki kardeş ve “Şunu internete yükleyelim de hocaya link atalım.” fikri yetiyor. 😅 Billie Eilish’in bugün bildiğimiz dev kariyerinin ilk kapısını açan “Ocean Eyes” da tam olarak böyle başladı.
Derken müzik sektöründen insanlar da Billie ve Finneas’a ulaşmaya başladı. “Ocean Eyes” resmî olarak yayımlandı, ardından klibi geldi ve Billie Eilish adı giderek daha fazla kişi tarafından duyulmaya başladı.
Şimdi de şarkının hikayesini bilip dinleyelim👇🏻
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