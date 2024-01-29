Bir Neslin Diline Yapışmıştı! Davos Krizi Olarak Tarihe Geçen Erdoğan'ın "One Minute" Çıkışını Hatırlıyoruz
Bir Neslin Diline Yapışmıştı! Davos Krizi Olarak Tarihe Geçen Erdoğan'ın "One Minute" Çıkışını Hatırlıyoruz
2009 yılının en çok konuşulan konularından birisi, dönemin Türkiye başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 29 Ocak'ta, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu panelinde forum moderatörüne ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e gösterdiği tepkiydi.
'One Minute' sözleriyle tepkisini dile getiren Erdoğan, daha sonra forumu terk etmişti.
Neler yaşandığını gelin birlikte hatırlayalım.
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İsrail ve Filistin arasındaki bitip tükenmek bilmeyen gerilim, 2009 yılında da dünyanın en önemli gündemleri arasındaydı.
İsrail Cumhurbaşkanı Peres'in sesini yükselterek ve Erdoğan'ı Hamas destekçisi olmakla suçlayarak yaptığı konuşmaya Erdoğan'ın tepkisi çok sert oldu.
"Sayın Peres benden yaşlısın. Sesin çok yüksek çıkıyor. Biliyorum ki sesinin bu kadar çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Benim sesim bu kadar yüksek çıkmayacak, bunu da böyle bilesin. Öldürmeye gelince, siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz!"
Moderatörün sürenin sona erdiğini ve tartışmanın tekrar başlayamayacağını belirtmesi sonrası şu sözleri söyleyerek forumu terk etti Erdoğan:
Başbakan Erdoğan, bu olayın ardından bir daha Davos'taki forumlara katılmadı. Daha sonra yaptığı bir açıklamadaysa asıl tepkisinin kendisine söz vermeyen moderatöre yönelik olduğunu belirtti.
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İsrail Cumhurbaşkanı Şİmon Peres ise Erdoğan'ın sözlerini esefle karşıladığını, Türkiye'nin terör gruplarına verdiği desteğin utanç verici olduğunu söyledi.
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