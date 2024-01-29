Bir Neslin Diline Yapışmıştı! Davos Krizi Olarak Tarihe Geçen Erdoğan'ın "One Minute" Çıkışını Hatırlıyoruz

'Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem! Bunu da böyle bilesin! Siz konuşturmuyorsunuz! Peres 25 dakika konuştu, ben 12 dakika. Olmaz!'

Erdoğan'ın bu tepkisi bir anda tüm dünyada dikkat çeken bir haber olarak öne çıktı.

Türkiye'de ise son dakika olarak tüm haber kanallarında Erdoğan'ın tepkisi gösterildi.