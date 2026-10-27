Bir Jeoparktan Daha Fazlası: Balıkesir’in Yeni Kimliği
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Geçen hafta bir sabah, Kozak yaylasına çıkan yolun bir kıvrımında arabayı kenara çektim. Önümde, sanki bir dev elinin yere bıraktığı granit kayalar duruyordu; aralarında çam kokusu, uzakta bir köpek sesi, toprağın üzerinde ise sabahın serinliği… O an aklımdan geçen tek cümle şuydu: “Biz bu taşların yanından yüzyıllardır geçiyoruz ama onları hiç okumadık.” Bu yazı, o kıvrımda başladı.
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