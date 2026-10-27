Bir Jeoparktan Daha Fazlası: Balıkesir’in Yeni Kimliği

Balıkesir, Türkiye’nin iki denize kıyısı olan nadir illerinden biri. Ege ile Marmara’yı, dağ ile ovayı, Yörük kültürü ile göçmen hafızasını aynı sınırlar içinde taşıyor. Ancak bu zenginlik, şimdiye dek bir avantajdan çok bir dağınıklık olarak yaşandı. Ayvalık kendi markasıyla, Edremit körfezi kendi sahiliyle, Bandırma kendi limanıyla, merkez ise kendi gündelik telaşıyla ayrı ayrı var oldu. Ortak bir hikâye kurulamadı.

Bütün bunları yan yana koyduğumda şunu görüyorum: İda Madra Jeoparkı, bu parçalı coğrafyayı birbirine bağlayabilecek ilk gerçek “ortak payda” olabilir. Çünkü jeolojinin idari sınırlarla işi yoktur. Kozak’ın granitiyle Ayvalık’ın adaları aynı yer kabuğu hikâyesinin bölümleridir. Bir ilçenin turizmi, öbür ilçenin köyleri, kent merkezinin üniversitesi bu hikâyenin içinde aynı cümlenin kelimeleri hâline gelebilir.

Kevin Lynch, kentlerin okunabilirliğinden söz ederken insanların zihninde iz bırakan işaretlerin önemine dikkat çeker. Kanaatimce Balıkesir’in bugüne kadar eksik olan şey tam da buydu: Zihinde yer eden, “Burası Balıkesir” dedirten güçlü bir işaret. Jeopark, bu işareti binlerce yıllık taşların diliyle verebilir.