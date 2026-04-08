Bir İş Görüşmesinde Koreli Çalışan Adayından Kim Jong-Un'a Hakaret Etmesi İstendi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2026 - 12:30

ABD'de faaliyet gösteren bir bilgi teknolojileri şirketi çevrimiçi mülakatla çalışanlarını alacağını duyurdu. Başvuranlardan birisi ise Koreli bir çalışan adayıydı. Ancak Koreli aday insan kaynaklarının kendisinden isteğiyle şaşkına döndü. Adaydan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'a hakaret etmesi istendi.

İşe alım yapan kişi çalışan adayına bir test yapacaklarını söyledi.

'Çok fazla 'sahtekar' adayımız oluyor, özellikle kendilerini başka biri gibi tanıtan Kuzey Koreliler. Bu yüzden yaptığımız testlerden biri de onlara 'Kim Jong-un şişko, çirkin bir domuzdur' gibi bir şey söyletmek. Bunu benim için tekrar edebilir misin?' isteğini yineledi.

Şirket bu politikalarını çok fazla Güneyli gibi davranan Kuzeyli olduğuna dayandırdı.

Bazı Kuzey Koreli çalışanların ABD şirketlerine sızarak veri çaldığı veya güvenlik açıkları oluşturduğu öne sürüldü. Ancak aday teşekkür ederek görüşmeden ayrıldı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
