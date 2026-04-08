Araştırmalara Göre Çocukluk Yıllarında Yokluk Görenler Riskten Kaçınıyor

Araştırmalara Göre Çocukluk Yıllarında Yokluk Görenler Riskten Kaçınıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.04.2026 - 10:46

Bir bilimsel çalışmaya göre çocukluk döneminde düşük sosyoekonomik statüde yaşayan kişiler yetişkinlikte risk almaktan kaçınıyor. Gelecekteki ödüller yerine şimdiki ödüllere odaklanıyor ve işbirliği, başkalarına yardım gibi konulara daha meyilli oluyor. Ancak bu davranışlar bir zaaf veya travma değil tamamen hayatta kalma stratejisi.

Yale Üniversitesi'nden Dorsa Amir ve ekibi araştırma için dört büyük örneklemde toplam 4.714 katılımcıyla çalıştı.

Yale Üniversitesi'nden Dorsa Amir ve ekibi araştırma için dört büyük örneklemde toplam 4.714 katılımcıyla çalıştı.

Sonuçlara göre, çocuklukta yoksulluk yaşayanlar riskten daha fazla kaçınıyor. Çünkü küçük bir kayıp bile onlar için büyük bedel anlamına gelebiliyor.

Ödül olarak şimdi verilecek ödülleri seçiyorlar. Gelecekteki büyük ödüller yerine hemen alınabilecek küçük ödüller daha cazip geliyor.

Ekonomik oyunlarda yardımlaşmaya önem verip başkalarıyla daha fazla paylaşım ve işbirliği yapıyorlar.

Bu etkiler yetişkinlikte refaha ulaşılsa da etkili oluyor.

Bu etkiler yetişkinlikte refaha ulaşılsa da etkili oluyor.

Bu bulgular, yoksulluğun sadece maddi değil, davranışsal ve psikolojik etkilerinin de nesiller boyu sürebileceğini gösteriyor. Öte yandan, araştırmacılar bu eğilimleri “sorun” olarak değil, zorlu koşullara uyum sağlayan akıllı bir strateji olarak nitelendiriyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
