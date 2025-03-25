onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bir Güzellik Yapalım: Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden Murat Dalkılıç'ın En İyi Şarkıları

etiket Bir Güzellik Yapalım: Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden Murat Dalkılıç'ın En İyi Şarkıları

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 23:52

Murat Dalkılıç'ın yıllar süren müzik kariyerinde hepimizi mest eden şarkılarını bir listede topladık!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Murat Dalkılıç - Yalan dünya

2. Murat Dalkılıç - Kasaba

3. Emrah Karaduman ft. Murat Dalkılıç - Kırk Yılda Bir Gibisin

4. Murat Dalkılıç - Bu Nasıl Aşk

5. Murat Dalkılıç ft. Boygar - Leyla

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Murat Dalkılıç - Bir Hayli

7. Murat Dalkılıç - Soktuğu Duruma Bak

8. Murat Dalkılıç - Derine

9. Murat Dalkılıç - Yani

10. Murat Dalkılıç - İki Yol

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Murat Dalkılıç - La Fontaine

12. Murat Dalkılıç - Kıyamadım İkimize

13. Murat Dalkılıç ft. Oğuzhan Koç - Aşinayız

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın