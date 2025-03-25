Bir Güzellik Yapalım: Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden Murat Dalkılıç'ın En İyi Şarkıları
Bir Güzellik Yapalım: Şarkılarıyla Hepimizi Mest Eden Murat Dalkılıç'ın En İyi Şarkıları
Murat Dalkılıç'ın yıllar süren müzik kariyerinde hepimizi mest eden şarkılarını bir listede topladık!
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1. Murat Dalkılıç - Yalan dünya
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2. Murat Dalkılıç - Kasaba
3. Emrah Karaduman ft. Murat Dalkılıç - Kırk Yılda Bir Gibisin
4. Murat Dalkılıç - Bu Nasıl Aşk
5. Murat Dalkılıç ft. Boygar - Leyla
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6. Murat Dalkılıç - Bir Hayli
7. Murat Dalkılıç - Soktuğu Duruma Bak
8. Murat Dalkılıç - Derine
9. Murat Dalkılıç - Yani
10. Murat Dalkılıç - İki Yol
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11. Murat Dalkılıç - La Fontaine
12. Murat Dalkılıç - Kıyamadım İkimize
13. Murat Dalkılıç ft. Oğuzhan Koç - Aşinayız
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