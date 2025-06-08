Bir Gülüşüyle Pop’un Kralı Oldu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Tarkan
Kimimiz onu çocukken kasetten dinledik, kimimiz YouTube'da 'Dudu' klibiyle tanıdık... Ama bir gerçek var ki, Tarkan bu toprakların yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri. Sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla, tavrıyla, yaptığı her işle kalbimize taht kurdu. Onun sayesinde Türk pop müziği dünya sahnesine adım attı; biz de gururla 'O bizim Tarkan' dedik.
Evet, bu hafta müziğin efsanelerinde sıra Tarkan'da.
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Bir çocuk, bir hayal, bir Megastar doğuyor.
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1986’da ailesiyle Türkiye’ye dönüyor.
Tarkan 1992’nin sonlarına doğru ilk albümü Yine Sensiz ile müzik dünyasına adımını attı.
1994’te Acayipsin albümü geldi, “Hepsi Senin Mi?” ile tam anlamıyla ortalığı yaktı geçti.
Hemen şöyle bir kısa ara verelim!
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Ölürüm sana ile popun resmi kralı ilan edildi.
1997’de “Şımarık” ile Fransa, Almanya, Latin Amerika listelerinde zirveye oturdu.
Amerika yolu, İngilizce albüm heyecanı!
Her albüm bir fenomen: Karma, Dudu, Metamorfoz…
Sezen Aksu’yla kurduğu dostluk ve müzikal bağ, Türk müziğinin en verimli iş birliklerinden biri oldu.
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Gümüş pantolonlar, ıslak saçlar, kıvrak danslar…
Tarkan’ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu.
Yıllar geçti, müzik sektörü değişti, yeni isimler çıktı ama Tarkan hâlâ Türkiye’nin en büyük sahne yıldızı.
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