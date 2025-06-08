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Bir Gülüşüyle Pop’un Kralı Oldu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Tarkan

etiket Bir Gülüşüyle Pop’un Kralı Oldu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Tarkan

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 20:17

Kimimiz onu çocukken kasetten dinledik, kimimiz YouTube'da 'Dudu' klibiyle tanıdık... Ama bir gerçek var ki, Tarkan bu toprakların yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri. Sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla, tavrıyla, yaptığı her işle kalbimize taht kurdu. Onun sayesinde Türk pop müziği dünya sahnesine adım attı; biz de gururla 'O bizim Tarkan' dedik.

Evet, bu hafta müziğin efsanelerinde sıra Tarkan'da.

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Bir çocuk, bir hayal, bir Megastar doğuyor.

Bir çocuk, bir hayal, bir Megastar doğuyor.

Tarkan 1972 yılında Almanya’nın Alzey kasabasında dünyaya geldiğinde, kimse onun ileride tüm ülkenin “Megastar”ı olacağını tahmin etmiyordu. Ama annesi Neşe Hanım’ın vizyonuna şapka çıkarmak gerek: Ona, ünlü çizgi roman karakteri Tarkan’ın adını verdi. Ve evet, bu isim efsane olacaktı.

1986’da ailesiyle Türkiye’ye dönüyor.

1986’da ailesiyle Türkiye’ye dönüyor.

Karamürsel’deki lise yıllarında müzikle daha profesyonel şekilde ilgilenmeye başladı. Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde eğitim aldı, sahne tozunu yuttu, hayalleri büyüttü. Üniversite kazanamayınca Almanya’ya dönme planları yapıyordu ama kaderin ona bambaşka bir planı vardı: İstanbul Plak’ın sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bu tanışma, Türkiye müzik tarihini baştan yazacaktı.

Tarkan 1992’nin sonlarına doğru ilk albümü Yine Sensiz ile müzik dünyasına adımını attı.

1994’te Acayipsin albümü geldi, “Hepsi Senin Mi?” ile tam anlamıyla ortalığı yaktı geçti.

1994’te Acayipsin albümü geldi, “Hepsi Senin Mi?” ile tam anlamıyla ortalığı yaktı geçti.

Danslar, klipler, afişler… Pop müzik deyince akla direkt Tarkan gelmeye başladı. “Dön Bebeğim” de cabası!

Hemen şöyle bir kısa ara verelim!

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Ölürüm sana ile popun resmi kralı ilan edildi.

Ölürüm sana ile popun resmi kralı ilan edildi.

1997’de çıkan Ölürüm Sana albümüyle artık 'prenslik' yetmedi, doğrudan 'kral' oldu. “Şımarık” şarkısı patladı, Fransa’dan Yunanistan’a herkes Tarkan’ı konuştu. Paris’te konser verdi, Avrupa listelerine girdi, “Kiss Kiss” ile dünya yıldızlarına esin kaynağı oldu.

1997’de “Şımarık” ile Fransa, Almanya, Latin Amerika listelerinde zirveye oturdu.

Amerika yolu, İngilizce albüm heyecanı!

Her albüm bir fenomen: Karma, Dudu, Metamorfoz…

Sezen Aksu’yla kurduğu dostluk ve müzikal bağ, Türk müziğinin en verimli iş birliklerinden biri oldu.

Sezen Aksu’yla kurduğu dostluk ve müzikal bağ, Türk müziğinin en verimli iş birliklerinden biri oldu.

Sezen’in verdiği sözler, Tarkan’ın yorumuyla bambaşka bir boyuta taşındı. “Şıkıdım”, “Kuzu Kuzu”, “Hüp” gibi şarkılar efsaneleşti.

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Gümüş pantolonlar, ıslak saçlar, kıvrak danslar…

Gümüş pantolonlar, ıslak saçlar, kıvrak danslar…

90’lar deyince akla gelen ilk imgelerden biri Tarkan oluyor. Onun sahne tarzı, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da konuşuldu. Özellikle Fransa’da çıktığı televizyon programlarında kıvrak danslarıyla büyük beğeni topladı. “Eurovision’a katılsaydı herhalde Avrupa’yı titretecekti” denilecek kadar etkiliydi o dönemlerde.

Tarkan’ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu.

Tarkan’ın özel hayatı her zaman merak konusu oldu.

2016’da Pınar Tevetoğlu’yla evliliği ve 2018’de kızı Liya’nın doğumu, onun hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Yıllar geçti, müzik sektörü değişti, yeni isimler çıktı ama Tarkan hâlâ Türkiye’nin en büyük sahne yıldızı.

Yıllar geçti, müzik sektörü değişti, yeni isimler çıktı ama Tarkan hâlâ Türkiye’nin en büyük sahne yıldızı.

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sabrina
sabrina
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