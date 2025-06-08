Bir Gülüşüyle Pop’un Kralı Oldu: Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta Tarkan

Kimimiz onu çocukken kasetten dinledik, kimimiz YouTube'da 'Dudu' klibiyle tanıdık... Ama bir gerçek var ki, Tarkan bu toprakların yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri. Sadece şarkılarıyla değil, duruşuyla, tavrıyla, yaptığı her işle kalbimize taht kurdu. Onun sayesinde Türk pop müziği dünya sahnesine adım attı; biz de gururla 'O bizim Tarkan' dedik.

Evet, bu hafta müziğin efsanelerinde sıra Tarkan'da.