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Bir Fincan Kahve ve 15 Huzur Verici Şarkı

etiket Bir Fincan Kahve ve 15 Huzur Verici Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 11:16

Günün koşturmacasında biraz soluklanmak, bir fincan kahvenin sıcaklığında dinlenmek ve huzurlu melodilerle ruhunuzu dinlendirmek mi istiyorsunuz? İşte, size kendinizi yenilenmiş hissettirecek 15 huzur verici şarkı. Kahvenizi hazırlayın, rahat bir köşeye çekilin ve bu eşsiz müziklerle buluşun.

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1. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu

2. Sertab Erener - Olsun

3. Norah Jones - Don't Know Why

4. Rehber - Bilir

5. Eva Cassidy - Autumn Leaves

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6. Iron & Wine - Naked as We Came [OFFICIAL VIDEO]

7. Pinhani - Sakinleştim

8. Can Kazaz - Sürsün Bahar

9. Skinny Love

10. José González - Heartbeats

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11. Ray LaMontagne - Trouble

12. Nim sofyan - senden bana yar olmaz

13. Nilipek. & Can Kazaz - Kendi Halimde

14. Hakan Kurtaş & Kalben - Tesadüfen

15. Onur Özdemir - Kurtlu Kuyu

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