Bir Fincan Kahve ve 15 Huzur Verici Şarkı
Bir Fincan Kahve ve 15 Huzur Verici Şarkı
Günün koşturmacasında biraz soluklanmak, bir fincan kahvenin sıcaklığında dinlenmek ve huzurlu melodilerle ruhunuzu dinlendirmek mi istiyorsunuz? İşte, size kendinizi yenilenmiş hissettirecek 15 huzur verici şarkı. Kahvenizi hazırlayın, rahat bir köşeye çekilin ve bu eşsiz müziklerle buluşun.
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1. Fikret Kızılok - Bu Kalp Seni Unutur mu
2. Sertab Erener - Olsun
3. Norah Jones - Don't Know Why
4. Rehber - Bilir
5. Eva Cassidy - Autumn Leaves
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6. Iron & Wine - Naked as We Came [OFFICIAL VIDEO]
7. Pinhani - Sakinleştim
8. Can Kazaz - Sürsün Bahar
9. Skinny Love
10. José González - Heartbeats
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