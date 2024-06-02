Bir Filmin İçinde Başrol Olsaydın Senin İçin Arka Planda İşte Bu 15 Şarkıyı Çalardık!
Bir Filmin İçinde Başrol Olsaydın Senin İçin Arka Planda İşte Bu 15 Şarkıyı Çalardık!
Yolda yürürken, sohbet ederken, mutluyken, ağlarken kendinizi bir filmin içinde hayal edin.
Sizin şarkınız ne olurdu?
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1. Olivia Rodrigo - deja vu (Official Video)
2. Artemas - i like the way you kiss me (official music video)
3. The Weeknd - Heartless (Official Video)
4. Tate McRae - greedy (Official Video)
5. Fast
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6. Maroon 5 - Maps
7. Labrinth - Still Don’t Know My Name (Official Video) | euphoria (Original HBO Score)
8. Harry Styles - Golden (Official Video)
9. Shawn Mendes - 305 (Lyric Video)
10. Chase Atlantic - "Into It" (Official Audio)
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