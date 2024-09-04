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Bir Film Olsan Intro Müziğin Hangisi Olurdu?

etiket Bir Film Olsan Intro Müziğin Hangisi Olurdu?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 21:31

Sen milyonlarca defa izlenen bir film olsaydın entry müziğin ne olurdu?

Hazırsan cevabı bu testte!

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1. Sence senin hayatın kaç saatlik bir filme sığardı?

2. Peki ya bu filmin türü ne olurdu?

3. Seni en iyi tanımlayan kelimeyi seç bakalım!

4. Kendinde en sevmediğin huyun hangisi?

5. Zor durumda kaldığında hızla çözüm üretebilir misin?

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6. Filminde kim başrol oynasın isterdin?

7. Hayatını bir sahneye dönüştüren olay ne olurdu?

8. Peki ya hayatının soundtrack'i nasıl bir şarkı olurdu?

Eye Of The Tiger-Survivor

My Heart Will Go On- Celine Dion

"Take My Breath Away" - Berlin

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Eye Of The Tiger-Survivor