Bir Film Olsan Intro Müziğin Hangisi Olurdu?
Bir Film Olsan Intro Müziğin Hangisi Olurdu?
Sen milyonlarca defa izlenen bir film olsaydın entry müziğin ne olurdu?
Hazırsan cevabı bu testte!
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1. Sence senin hayatın kaç saatlik bir filme sığardı?
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2. Peki ya bu filmin türü ne olurdu?
3. Seni en iyi tanımlayan kelimeyi seç bakalım!
4. Kendinde en sevmediğin huyun hangisi?
5. Zor durumda kaldığında hızla çözüm üretebilir misin?
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