Bir Dönemin Önemli Figürlerindendi: Jack Jones, 86 Yaşında Hayatını Kaybetti
Bir Dönemin Önemli Figürlerindendi: Jack Jones, 86 Yaşında Hayatını Kaybetti
Vokal ve oyunculuk performanslarıyla bilinen 60'ların ikonu Jack Jones 86 yaşında hayatını kaybetti. Grammy Ödüllü sanatçının hayranları yasa boğuldu.
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Hollywood'un önde gelen isimlerinden Jack Jones, 86 yaşında hayatını kaybetti.
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Jones, iki yıl süren lösemi mücadelesinin ardından Eisenhower Sağlık Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
1960'ların en popüler vokalistlerinden biri olarak kabul edilen Jones, "Wives and Lovers", "Lollipops and Roses" gibi hitleriyle tanınıyor.
Jones, iki kez Grammy ödülü kazanmış bir sanatçıydı. 60'lar ve 70'lerde birçok eğlence programında düzenli olarak yer aldı.
1959'dan itibaren birçok filmde rol aldı. Airplane II: The Sequel (1982) ve American Hustle (2013) gibi yapımlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.
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