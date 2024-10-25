Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Bir Dönemin Önemli Figürlerindendi: Jack Jones, 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Bir Dönemin Önemli Figürlerindendi: Jack Jones, 86 Yaşında Hayatını Kaybetti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 15:15

Vokal ve oyunculuk performanslarıyla bilinen 60'ların ikonu Jack Jones 86 yaşında hayatını kaybetti. Grammy Ödüllü sanatçının hayranları yasa boğuldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollywood'un önde gelen isimlerinden Jack Jones, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Hollywood'un önde gelen isimlerinden Jack Jones, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Jones, iki yıl süren lösemi mücadelesinin ardından Eisenhower Sağlık Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Jones, iki yıl süren lösemi mücadelesinin ardından Eisenhower Sağlık Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

1960'ların en popüler vokalistlerinden biri olarak kabul edilen Jones, "Wives and Lovers", "Lollipops and Roses" gibi hitleriyle tanınıyor.

1960'ların en popüler vokalistlerinden biri olarak kabul edilen Jones, "Wives and Lovers", "Lollipops and Roses" gibi hitleriyle tanınıyor.

Ayrıca, 1977-1987 yılları arasında yayınlanan ünlü ABC dizisi The Love Boatın (Aşk Gemisi) temasını seslendirmesiyle de biliniyor.

Jones, iki kez Grammy ödülü kazanmış bir sanatçıydı. 60'lar ve 70'lerde birçok eğlence programında düzenli olarak yer aldı.

Jones, iki kez Grammy ödülü kazanmış bir sanatçıydı. 60'lar ve 70'lerde birçok eğlence programında düzenli olarak yer aldı.

1959'dan itibaren birçok filmde rol aldı. Airplane II: The Sequel (1982) ve American Hustle (2013) gibi yapımlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.

1959'dan itibaren birçok filmde rol aldı. Airplane II: The Sequel (1982) ve American Hustle (2013) gibi yapımlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın