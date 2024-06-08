Bir Bridgerton Balosunda Dans Ediyormuşsun Gibi Hissettirecek 12 Şarkı
Bir Bridgerton Balosunda Dans Ediyormuşsun Gibi Hissettirecek 12 Şarkı
Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 19. yüzyılın ihtişamlı balo salonlarında bulmaya hazırlanın! Bu kez sizi Bridgerton dizisinin büyüleyici dünyasına götürüyoruz.
O zarif elbiselerin içinde, kristal avizelerin altında, göz kamaştırıcı balo salonlarında dans edİyormuş gibi hissettirecek 12 harika şarkı ile karşınızdayız! 🎻♡✨
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1. Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2
2. The Phantom of the Opera - Prague Cello Quartet [Official video]
3. Once Upon a December
4. To Keep You from Breaking
5. Hungarian Dance no. 5
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6. Carmen - Habanera (Bizet; Anna Caterina Antonacci, The Royal Opera)
7. Tony Ann – RAIN (Official Visualizer)
8. "If I Ain't Got You": Alicia Keys e a Orquestra global da Rainha Charlotte | Netflix
9. Chad Lawson - Like The Stars In The Sky (Visualizer)
10. Johann Michael Haydn (1737-1806) - Variations in D
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