Bir Bridgerton Balosunda Dans Ediyormuşsun Gibi Hissettirecek 12 Şarkı

Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 19. yüzyılın ihtişamlı balo salonlarında bulmaya hazırlanın! Bu kez sizi Bridgerton dizisinin büyüleyici dünyasına götürüyoruz.

O zarif elbiselerin içinde, kristal avizelerin altında, göz kamaştırıcı balo salonlarında dans edİyormuş gibi hissettirecek 12 harika şarkı ile karşınızdayız! 🎻♡✨