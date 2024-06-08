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Bir Bridgerton Balosunda Dans Ediyormuşsun Gibi Hissettirecek 12 Şarkı

etiket Bir Bridgerton Balosunda Dans Ediyormuşsun Gibi Hissettirecek 12 Şarkı

ceren
ceren - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 11:16

Gözlerinizi kapatın ve kendinizi 19. yüzyılın ihtişamlı balo salonlarında bulmaya hazırlanın! Bu kez sizi Bridgerton dizisinin büyüleyici dünyasına götürüyoruz.

O zarif elbiselerin içinde, kristal avizelerin altında, göz kamaştırıcı balo salonlarında dans edİyormuş gibi hissettirecek 12 harika şarkı ile karşınızdayız! 🎻♡✨

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1. Dmitri Shostakovich - Waltz No. 2

2. The Phantom of the Opera - Prague Cello Quartet [Official video]

3. Once Upon a December

4. To Keep You from Breaking

5. Hungarian Dance no. 5

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6. Carmen - Habanera (Bizet; Anna Caterina Antonacci, The Royal Opera)

7. Tony Ann – RAIN (Official Visualizer)

8. "If I Ain't Got You": Alicia Keys e a Orquestra global da Rainha Charlotte | Netflix

9. Chad Lawson - Like The Stars In The Sky (Visualizer)

10. Johann Michael Haydn (1737-1806) - Variations in D

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11. Violin Concerto No. 1 in E Major "The Spring", Op. 8, RV 269: I. Allegro

12. Andrea Vanzo - Soulmate (Official Video)

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