Bir Arabesk Şarkısı Olsan Seni Hangi Sanatçı Söylerdi?

Sen duygularını gizlemeyi pek beceremiyorsun; seviyorsan tam seviyor, üzülüyorsan da bunu dibine kadar yaşıyorsun. İçinde oldukça güçlü ve biraz da gururlu bir taraf var. Bazen sert görünsen de aslında kalbin düşündüğünden çok daha hassas. Aşk senin için öyle gelip geçen bir şey değil, bütün hayatı değiştirecek kadar büyük bir mesele. Seni İbrahim Tatlıses söylese, herkes daha nakaratta kendi hikâyesini bulurdu.