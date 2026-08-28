Bir Arabesk Şarkısı Olsan Seni Hangi Sanatçı Söylerdi?
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Büyük aşklar, yarım kalan hikâyeler ve içten içe söylenen o meşhur “Ben bunu hak etmedim” cümleleri… Peki sen bir arabesk şarkısı olsaydın, seni hangi sanatçı söylerdi?
Seçimlerini yap, sesinin ve hikâyenin sahibini birlikte bulalım! 👇🏻
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1. Şu anki moralini 1'den 9'a derecelendir! (1 en düşük; 9 en yüksek olmak üzere!)
2. Aşk acın ne kadar sürüyor?
3. Bu zamana kadar yaşadığın ilişkiler nedeniyle pişmanlık duydun mu?
4. Gece yalnız kalınca ilk hangi arabesk şarkıyı açarsın?
5. Bir şarkı senin için ne yapmalı?
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6. En büyük düşmanın ne?
7. Sen ne kadar arabesk bir insansın? Bizim için puanlar mısın?
8. İçinden “artık kimseye kolay güvenmem” dediğin anda hangi şarkıyı seçersin?
Sen Bir İbrahim Tatlıses Şarkısısın!
Sen Bir Orhan Gencebay Şarkısısın!
Sen Bir Güllü Şarkısısın!
Sen Bir Kamuran Akkor Şarkısısın!
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