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Bir Arabesk Şarkısı Olsan Seni Hangi Sanatçı Söylerdi?

etiket Bir Arabesk Şarkısı Olsan Seni Hangi Sanatçı Söylerdi?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
28.08.2026 - 15:01
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Büyük aşklar, yarım kalan hikâyeler ve içten içe söylenen o meşhur “Ben bunu hak etmedim” cümleleri… Peki sen bir arabesk şarkısı olsaydın, seni hangi sanatçı söylerdi? 

Seçimlerini yap, sesinin ve hikâyenin sahibini birlikte bulalım! 👇🏻

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1. Şu anki moralini 1'den 9'a derecelendir! (1 en düşük; 9 en yüksek olmak üzere!)

2. Aşk acın ne kadar sürüyor?

3. Bu zamana kadar yaşadığın ilişkiler nedeniyle pişmanlık duydun mu?

4. Gece yalnız kalınca ilk hangi arabesk şarkıyı açarsın?

5. Bir şarkı senin için ne yapmalı?

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6. En büyük düşmanın ne?

7. Sen ne kadar arabesk bir insansın? Bizim için puanlar mısın?

8. İçinden “artık kimseye kolay güvenmem” dediğin anda hangi şarkıyı seçersin?

Sen Bir İbrahim Tatlıses Şarkısısın!

Sen Bir İbrahim Tatlıses Şarkısısın!

Sen duygularını gizlemeyi pek beceremiyorsun; seviyorsan tam seviyor, üzülüyorsan da bunu dibine kadar yaşıyorsun. İçinde oldukça güçlü ve biraz da gururlu bir taraf var. Bazen sert görünsen de aslında kalbin düşündüğünden çok daha hassas. Aşk senin için öyle gelip geçen bir şey değil, bütün hayatı değiştirecek kadar büyük bir mesele. Seni İbrahim Tatlıses söylese, herkes daha nakaratta kendi hikâyesini bulurdu.

Sen Bir Orhan Gencebay Şarkısısın!

Sen Bir Orhan Gencebay Şarkısısın!

Senin hikâyende sadece aşk değil, hayatın kendisi var. Biraz kırgınlık, biraz sorgulama, biraz da “Bu düzen neden böyle?” dedirten derin düşünceler taşıyorsun. Duygularını herkes hemen anlayamasa da sen yaşadığın her şeyi içinden uzun uzun geçiriyorsun. Kolay kolay pes etmiyor, acından bile bir anlam çıkarmayı başarıyorsun. Seni söylese söylese Orhan Gencebay söylerdi; hem de daha ilk notada herkesi sustururdu.

Sen Bir Güllü Şarkısısın!

Sen Bir Güllü Şarkısısın!

Senin hikâyende bolca duygu, biraz gözyaşı ve fazlasıyla içtenlik var. Sevdiğinde kendini tamamen veriyor, karşılığını alamadığında da kolay kolay toparlanamıyorsun. İçinden geçenleri saklamaya çalışsan bile yüzün her şeyi ele veriyor. Bazen “Artık umurumda değil” desen de kalbinin hâlâ başka şeyler söylediğini sen de biliyorsun. Seni Güllü söylerdi; öyle bir söylerdi ki dinleyen herkes eski defterleri yeniden açardı.

Sen Bir Kamuran Akkor Şarkısısın!

Sen Bir Kamuran Akkor Şarkısısın!

Senin arabeskin biraz zarif, biraz hüzünlü ama fazlasıyla etkileyici. Yaşadığın kırgınlıkları bağırarak değil, sessizce içine atarak taşıyorsun. Dışarıdan güçlü görünsen de geçmişten kalan bazı cümleler hâlâ aklının bir köşesinde duruyor. Yine de acını bile kendine yakışan bir şekilde yaşamayı biliyorsun. Seni Kamuran Akkor söylerdi; hem de dinleyen herkesin içine tatlı bir sızı bırakırdı.

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miray soysal
miray soysal
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