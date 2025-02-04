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Bir Akademisyen Son Yıllarda Gelişen Öğrenci Profiline İsyan Etti: Hem Çalışan Hem Okuyan Öğrenciler

Bir Akademisyen Son Yıllarda Gelişen Öğrenci Profiline İsyan Etti: Hem Çalışan Hem Okuyan Öğrenciler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.02.2025 - 12:43

Günümüzde üniversite okumak daha da zor bir hale geldi. Öğrenciler barınma, yeme içme ve üniversite masraflarını ciddi bir şekilde düşünmek zorunda kalıyor. Sosyal medyada bir üniversite öğrencisinin 'artık geçinemiyorum' paylaşımlarına denk gelmeniz an meselesi. Hal böyle olunca öğrenciler çareyi hem okumakta hem çalışmakta buluyor.

Bir akademisyen ise bu duruma yaptığı paylaşımla isyan etti.

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Son yıllarda yeni bir iş kolu gelişti: Part-time

Son yıllarda yeni bir iş kolu gelişti: Part-time

Bu iş kolunun doğma sebebi ise üniversite öğrencilerinin artık çalışmak zorunda olması. Özellikle şehir dışında üniversite okuyan öğrenciler hem barınma hem de yeme içme masraflarını düşünmek zorunda. Tabii sadece eğitimleri için yapacakları harcamalar hariç!

Öğrenciler hem okuyor, hem çalışıyor. Sosyal medyada "geçinemiyorum" diyen bir öğrenciye denk gelmeniz de haliyle an meselesi.

Öğrenciler hem okuyor, hem çalışıyor. Sosyal medyada "geçinemiyorum" diyen bir öğrenciye denk gelmeniz de haliyle an meselesi.

Peki bu durumu akademisyenler nasıl karşılıyor dersiniz?

Bir akademisyen, çalışan veya ailesine bakan öğrencilere bu sözlerle isyan etti.

Bir akademisyen, çalışan veya ailesine bakan öğrencilere bu sözlerle isyan etti.
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İşte bu akademisyene gelen yorumlardan birkaçı...

İşte bu akademisyene gelen yorumlardan birkaçı...
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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