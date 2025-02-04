Bir Akademisyen Son Yıllarda Gelişen Öğrenci Profiline İsyan Etti: Hem Çalışan Hem Okuyan Öğrenciler
Bir Akademisyen Son Yıllarda Gelişen Öğrenci Profiline İsyan Etti: Hem Çalışan Hem Okuyan Öğrenciler
Günümüzde üniversite okumak daha da zor bir hale geldi. Öğrenciler barınma, yeme içme ve üniversite masraflarını ciddi bir şekilde düşünmek zorunda kalıyor. Sosyal medyada bir üniversite öğrencisinin 'artık geçinemiyorum' paylaşımlarına denk gelmeniz an meselesi. Hal böyle olunca öğrenciler çareyi hem okumakta hem çalışmakta buluyor.
Bir akademisyen ise bu duruma yaptığı paylaşımla isyan etti.
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Öğrenciler hem okuyor, hem çalışıyor. Sosyal medyada "geçinemiyorum" diyen bir öğrenciye denk gelmeniz de haliyle an meselesi.
Bir akademisyen, çalışan veya ailesine bakan öğrencilere bu sözlerle isyan etti.
İşte bu akademisyene gelen yorumlardan birkaçı...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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