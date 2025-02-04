Bir Akademisyen Son Yıllarda Gelişen Öğrenci Profiline İsyan Etti: Hem Çalışan Hem Okuyan Öğrenciler

Günümüzde üniversite okumak daha da zor bir hale geldi. Öğrenciler barınma, yeme içme ve üniversite masraflarını ciddi bir şekilde düşünmek zorunda kalıyor. Sosyal medyada bir üniversite öğrencisinin 'artık geçinemiyorum' paylaşımlarına denk gelmeniz an meselesi. Hal böyle olunca öğrenciler çareyi hem okumakta hem çalışmakta buluyor.

Bir akademisyen ise bu duruma yaptığı paylaşımla isyan etti.