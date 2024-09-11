Binlerce Popüler Kitapta 4 Al 3 Öde Kampanyası Başladı!

Sizi köklerinize döndürecek Seninle Başlamadı kitabı sorunların sebebinin siz olmadığını iddia ediyor. Son yapılan araştırmalarda travmaların nesilden nesile aktarabileceği söyleniyor. Bu kitap travmaların miras kalabileceğini iddia ediyor.

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