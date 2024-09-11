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Binlerce Popüler Kitapta 4 Al 3 Öde Kampanyası Başladı!

etiket Binlerce Popüler Kitapta 4 Al 3 Öde Kampanyası Başladı!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 18:54

Kitap eksiklerinizi tamamlamak için şimdi tam sırası. Amazon Prime'ın 4 al 3 öde kampanyasından alabileceğiniz kitapları derledik. Bu kitaplara gelin birlikte bakalım...

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'Bu içerik 05.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Kendime Düşünceler

1. Kendime Düşünceler

Marcus Aurelius tarafından yazılan Kendime Düşünceler kitabı her kitaplıkta yer almalı. Her şeyin ortasına insanı koyan Marcus Aurelius'ın bu eseri günlük olarak kaleme alınan bir eser. Özdeyişler ve düşünceler derlemesi olan bu kitap çok değerli bir kaynak.

Yıllar önce okumuştum bu kitabı. Türkiye'de popülerleşmesi beni çok mutlu etti, alın ve birkaç kez okuyun derim.

Bu kitap için tıklayın.

Daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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2. Altın Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

2. Altın Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

Hazır okullar başlarken alınması gerekenlerin başında bu sözlük geliyor. İlk ve orta öğretim öğrencileri için yeterli sözlük TDK'nin son imla kılavuzuna göre düzenlenmiş.

Birkaç atasözü ve deyime bakarak içeriğinde bulunduğunu gördüm. İlkokul çağındaki çocuğum için aldım. İçerik olarak; yeterli ve daha fazla ödemeye ihtiyaç duyulmayacak durumda.

Bu sözlük için tıklayabilirsiniz.

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3. Atomik Alışkanlıklar

3. Atomik Alışkanlıklar

James Clear'ın yazdığı kitap size alışkanlıklarınızdan zarar değil, fayda görmenizi sağlayacak bir yaşam sunuyor. Alışkanlıklarınızı şekillendirmenize yardımcı olacak Atomik Alışkanlıklar kitabı iyi alışkanlıklar edinirken kötü alışkanlıklardan kurtulmayı öğretecek.

Buhranlı, sıkıntılı, tembel hayatınızdan kurtulma yolları haricinde daha ne türlü türlü bilgilerle dolu enfes bir kitap. Okul kütüphanemize de aldım.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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4. Seninle Başlamadı

4. Seninle Başlamadı

Sizi köklerinize döndürecek Seninle Başlamadı kitabı sorunların sebebinin siz olmadığını iddia ediyor. Son yapılan araştırmalarda travmaların nesilden nesile aktarabileceği söyleniyor. Bu kitap travmaların miras kalabileceğini iddia ediyor.

Bu kitaba ulaşmak için tıklayın.

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5. Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz?

5. Çalınan Dikkat: Neden Odaklanamıyoruz?

Johann Hari'nin yazdığı kitap son yıllarda herkesin sorunu olan odaklanma için yazılmış bir eser. Kime sorsak herkesin sorunu odaklanamamak. Bu soruya cevap arayan kitap herkesin okuması gerekenlerden.

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6. Beni Gözünüzde Büyütmeyin!

6. Beni Gözünüzde Büyütmeyin!

Türkiye'nin en komik senaristlerinden biri diyebileceğimiz Gülse Birsel'in kitabını okurken de kahkahalara boğulacaksınız. Mutsuz olmak için çok sebep olduğunu söyleyen Gülse Birsel bu kitapla sizi neşelendirmeye çalışıyor.

Özlediğimiz gülümseyerek hayata bakabileceğimizi bizlere hatırlatan Gülse Birsel hanımefendiye teşekkür ederim, iyi ki varsınız.

Bu kitaba ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Daha fazla kitap için buraya tıklayabilirsiniz.

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7. Beyaz Geceler

7. Beyaz Geceler

Dostoyevski'nin en güzel eserlerinden biri olan Beyaz Geceler kitabı herkesin mutlaka okuması gereken kitaplardan. Herkesin en sevdiği romanlardan olan Beyaz Geceler'i Dostoyevski 1848 yılında yazmış. 

Kitaplığınızda Beyaz Geceler kitabı eksikse hemen kampanyadan almak için tıklayın.

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8. Anna Karenina

8. Anna Karenina

Tolstoy denilince ilk akla gelen romanlardan olan Anna Karenina, herkesin mutlaka okuması gerekenlerden. Hâlâ bu kitabı okumadıysanız kampanyadan hemen almanız gerek.

Ama kim kötü kim iyi kime kızayım karar veremiyorum ama anna'nın yaptıkları da yenilir yutulur şeyler değil 🤷‍♂️

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9. Kızıl Veba

9. Kızıl Veba

Jack London romanlarını okumayı sevmeyen yoktur. Roman dilini herkesin sevdiği London'ın Kızıl Veba kitabı kıyamet sonrası edebiyat eserlerinden biri. Hatta kıyamet sonrası edebiyatının öncülerinden olan Kızıl Veba'yı okumayanlar kaçırmasın deriz!

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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10. Altın İmla Kılavuzu -Yazım Kılavuzu

10. Altın İmla Kılavuzu -Yazım Kılavuzu

Okula başlayan çocukların alması gereken kılavuz çok satanlarda 1. sırada. Hem öğrenci hem öğretmenlerin alması gereken kitap TDK'nin son çıkardığı imla kılavuzuna göre düzenlenmiş.

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11. Taş Kağıt Makas

11. Taş Kağıt Makas

Evlendiğiniz kişiyi tanıyor musunuz? sorusunu size sorduracak Taş Kağıt Makas kitabı Bay ve Bayan Wright'ın evliliklerine gözleri çeviriyor. İkisi de işkolik olan bu çift yıl dönümlerinde bir tatil kazanıyorlar ve oraya giderken evliliklerini onaracaklarını ya da bitireceklerini biliyorlar.

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12. Söyleme Bilmesinler

12. Söyleme Bilmesinler

Şermin Yaşar'ın yazdığı Söyleme Bilmesinler kitabı kalabalık bir ailenin sıkı örülmüş görünen nakışlarını çözüyor. Herkesin hikayesini size anlatan kitabı okurken 'Aslında ne oldu, nasıl oldu?' sorularının cevabını alacaksınız.

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13. İrade Eğitimi

13. İrade Eğitimi

Çok satanlarda 1. sırada yer alan İrade Eğitimi kitabı Jules Payot'un yazdığı bir kitap. Fransız pedagogun yazdığı kitap yayınlandığı zaman çok ilgi uyandırmış ve birçok dile çevrilmiş. Bu eserde Payot öğrencilerde ve genel olarak bütün entellektüel çalışanlardaki irade zayıflığının nedenlerini araştırıyor.

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