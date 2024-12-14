Binlerce Haçın Yer Aldığı Dünyanın En Gizemli Yerlerinden Biri Olarak Bilinen Kryžių Kalnas Tepesi

Litvanya’nın kuzeyinde yer alan Kryžių Kalnas Tepesi, binlerce haçla kaplı mistik bir alan olarak biliniyor. Tepede rüzgarın haçlara çarparak çıkardığı sesler, ziyaretçileri adeta büyülüyor. Ancak bu tepe, sadece dini bir yer olmaktan çok daha fazlasını barındırıyor. Efsaneler, mucizeler ve karanlık tarihlerle dolu olan Kryžių Kalnas, geçmişten bugüne insanları hayrete düşüren bir sır gibi varlığını sürdürüyor. Peki bu tepeyi böylesine özel kılan hikayeler nelerdir?

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