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Bingöl’deki Bıçaklı Dehşet: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4’e Yükseldi

Bingöl’deki Bıçaklı Dehşet: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4’e Yükseldi

Bingöl
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.07.2024 - 10:48

Bingöl’de uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu, elindeki bıçakla yoldan geçenlere saldırmıştı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Bugün yarılardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. 5 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

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Bingöl’de dün öğle saatlerinde Emir Can Zazaoğlu isimli kişi, tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaralamış ve sonrasında çevredekilere saldırmıştı.

Bingöl’de dün öğle saatlerinde Emir Can Zazaoğlu isimli kişi, tartıştığı bir kişiyi bıçakla yaralamış ve sonrasında çevredekilere saldırmıştı.

Korkunç olayın görüntüleri 👇

Yaşanan dehşet anlarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi.

Yaşanan dehşet anlarında hayatını kaybedenlerin sayısı da 4’e yükseldi.

Hastanede tedavi gören Fikri Carfi ve Özcan Aydın da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 5 yararlının ise tedavisi sürüyor.

Hastanede tedavi gören Fikri Carfi ve Özcan Aydın da bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 5 yararlının ise tedavisi sürüyor.

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