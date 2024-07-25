Bingöl’deki Bıçaklı Dehşet: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 4’e Yükseldi

Bingöl’de uyuşturucu bağımlısı 20 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu, elindeki bıçakla yoldan geçenlere saldırmıştı. Olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştı. Bugün yarılardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. 5 kişinin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.