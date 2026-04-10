BİM'e Elektrikli Bisiklet Geliyor! 17 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
10.04.2026 - 12:01

17 Nisan 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi 6.900 TL

  • Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 10.950 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 10.550 TL

  • Arnica Kablolu Dikey Süpürge 1.590 TL

  • Tefal Easygliss Plus Buharlı El Ütüsü 2.990 TL

  • Philips Buharlı Düzleştirici Dikey Ütü 1.890 TL

  • Abdullah Efendi Keyif Türk Kahve Makinesi 1.590 TL

  • Powertec Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 849 TL

  • Emsan XL Çay Makinesi 1.990 TL

  • Arzum Çubuk Blender 1.190 TL

  • Trax Akıllı Boyun Masaj Aleti 490 TL

  • Trax Mini Masaj Aleti 490 TL

  • Trax Postür Düzeltme Cihazı 490 TL

  • Şarjlı Sensörlü Çöp Kovası 799 TL

  • Polosmart Smart Tartı 590 TL

  • Nordica 2'si Bir Arada Saç Sakal Kesme Makinesi 790 TL

Dijitsu 65" QLED Google Tv 23.900 TL

  • RKS RSIII Pro Max 32.500 TL

  • Dijitsu 32' HD Uydu Alıcılı Tv 5.250 TL

  • Philips Tuşlu Cep Telefonu 1.750 TL

  • Imex Ekranlı ANC Kulaklık 549 TL

  • Polosmart Karaoke Mikrofon 699 TL

  • Polosmart Gaming Kulaküstü Kulaklık 649 TL

  • Polosmart Gaming Mouse + Mouse Pad 249 TL

  • Polosmart Çocuk Kulaklığı 399 TL

  • LC Dinazor Çizim Tableti 8,5' 490 TL

  • Globox Sesli ve Yazılı İngilizce Eğitim Seti 590 TL

  • Forever Kedili Silikon Masa Lambası 399 TL

  • Ledolet Ampul 15W 49 TL

  • Panasonic Pil Çeşitleri 4'lü 65 TL

  • Dolunay Gece Lambası 75 TL

Paşabahçe Tek Fiyat Meşrubat Bardağı Çeşitleri 39 TL

  • Chef's Karnıyarık Tencere 22 cm 429 TL

  • Cam Pipet Seti 3'lü 45 TL

  • Bambu Sunum Tabağı Seti 299 TL

  • Paşabahçe Gala Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 199 TL

  • Colorina Cam Saklama Kabı 3'lü 99 TL

  • Chef's Kızartma Tenceresi 22 cm 419 TL

  • Decolove Bambu Çamaşır Sepeti Çeşitleri 429 TL

  • Decolove Bambu Sepet Seti 299 TL

  • Glass in love Cam Kurabiyelik / Şekerlik 219 TL

  • Benante Desenli Kupa 149 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Pratik Mandallı Mop 109 TL

  • Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 89 TL

  • Temizlik Seti 219 TL

  • Su Kovası 119 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 119 TL

  • Quick Dish Tüy Toplayıcı 119 TL

  • Banyo Organizeri 139 TL

  • Kaymaz Banyo Taburesi 109 TL

  • Tuvalet Fırçası Çeşitleri 45 TL

  • Tek Fiyat Mutfak / Banyo Ürünleri 29 TL

  • Plastik Ürün Çeşitleri 25 TL

  • Mandal Çeşitleri 39 TL

  • Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 149 TL

Kilitli 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.790 TL

  • 20 Jant Bisiklet 5.950 TL

  • 16 Jant Bisiklet 5.450 TL

  • Rookie 3 Tekerlekli Işıklı Scooter 849 TL

  • Corby CX036 Skyline Smart Drone 2.390 TL

  • Avansas Spiralli A5 Bloknote 59 TL

  • Avansas Spiralli A6 Bloknote 39 TL

  • Avansas Daily Fotokopi Kağıdı 135 TL

  • Tick Tükenmez Kalem 3'lü 25 TL

  • Tekerlekli Düzenleyici 219 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 99 TL

  • Toz Alma Aparatı 89 TL

  • Kalorifer Peteği Fırçası 45 TL

  • Kadın Ayakkabı Kutusu 55 TL

  • Erkek Ayakkabı Kutusu 65 TL

  • Ayakkabı Rampası 29 TL

  • Kirli Sepetli Banyo Organizeri 1.799 TL

Kappa Kadın / Erkek Mantar Tabanlı Çift Toka Terlik 239 TL

  • Kadın / Erkek Çift Toka Terlik 109 TL

  • Kadın / Erkek Tek Bantlı Terlik 109 TL

  • Kadın Tek Toka Terlik 109 TL

  • Bay / Bayan Penye Patik Çorap 3'lü 49 TL

  • Kız Çocuk Tül Detaylı Çocuk Çorap 39 TL

  • Kız Çocuk Tütü Etek 169 TL

  • Kurdele 2 cm 49 TL

  • Kurdele 1 cm 27 TL

  • Duvar Süsü Punch Kiti 219 TL

  • Keçe Oyuncak Kiti 65 TL

  • Suda Eriyen Tela 39 TL

  • Mini Amigurumi Kiti 69 TL

  • Saç Kurutma Bonesi 99 TL

  • Tek Kişilik Nevresim Seti 399 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 199 TL

  • Yastık Kılıfı 79 TL

  • Silikon Yastık 139 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 140x140 cm 115 TL

  • Kaydırmaz Tabanlık 30x100 cm 59 TL

  • Banyo Paspası 65x80 cm 99 TL

  • Banyo Paspas Seti 2'li 369 TL

  • Masa Örtüsü 140x140 cm 75 TL

  • Kurutma Topu 135 TL

  • Kadın Omuz Çantası 399 TL

  • Erkek Ayarlanabilir Mekanizmalı Kemer 339 TL

  • Lotto Erkek Spor Ayakkabı 849 TL

  • Casilli Kaplı Balensiz Dikişsiz Atlet 399 TL

Oyuncak Çeşitleri 99 TL

  • Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası 499 TL

  • Oyun Çadırı 369 TL

  • Ledli Balon Standı 199 TL

