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Bilmekte Fayda Var: Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler İki Avukat Tarafından Kitaplaştırıldı

Bilmekte Fayda Var: Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler İki Avukat Tarafından Kitaplaştırıldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 18:45

Sosyal medyada zaman zaman birçok kelime hakaret için kullanılabiliyor. Peki bu kelimelerden hangileri suç sayılıyor, hangileri sayılmıyor? Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iki avukat sosyal medya yoluyla işlenen suçlarda rehber niteliğinde bir kitap hazırladı. 

Bakalım neymiş bu kelimeler.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
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Son zamanlarda sosyal medyada kullanılan herhangi bir kelime, hakaret sayılabiliyor.

Son zamanlarda sosyal medyada kullanılan herhangi bir kelime, hakaret sayılabiliyor.

Sosyal medya kullanıcılarının en büyük korkulu rüyası, elbette hakaret davası. Bir şahsi fikri belirtmek için kullanılan kelime, karşı taraf için hakaret sayılabiliyor. Özellikle son dönemlerde hakaret davalarında da bir artış yaşandı.

Dolayısıyla özellikle sosyal medya kullanıcılarında hangi kelimenin hakaret olduğu hangisinin olmadığı büyük bir merak konusu.

Dolayısıyla özellikle sosyal medya kullanıcılarında hangi kelimenin hakaret olduğu hangisinin olmadığı büyük bir merak konusu.

Bir kelimenin hakaret olup olmadığını kestirememek, günümüzün en büyük sorunlarından. Bugüne kadar birkaç hukukçumuz da bu olaya bir el atarak sosyal medya kullanıcılarının yararlanabileceği bazı rehberler hazırladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Avukat Batuhan Demircan ile Avukat Ahmet Yongalı “Bilişim Hukuku ve Sosyal Medya” adlı yeni kitaplarında bnu konuya değindi.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Avukat Batuhan Demircan ile Avukat Ahmet Yongalı “Bilişim Hukuku ve Sosyal Medya” adlı yeni kitaplarında bnu konuya değindi.

'Herkesin İçin Hukuk' serinin ilk kitabı olarak çıkan bu kitapta sosyal medya üzerinden işlenen hakaret ve tehditlerin, kişilerin huzur ve sükununu bozma, cinsel taciz, ısrarlı takip, müstehcenlik suçlarının hangilerinin suç kabul edildiği, hangilerinin suç kabul edilmediğine Yargıtay’ın örnek kararlarıyla yer verildi.

Peki bu kitaba göre, hangi kelimeler hakaret sayılmıyor?

Peki bu kitaba göre, hangi kelimeler hakaret sayılmıyor?

  • Yandaş

  • Karaktersiz

  • Saygısız

  • Başarısız

  • Terbiyesiz

  • Beceriksiz

  • Ukala

  • Nankör

  • Kukla

  • Suratsız

Sosyal medyada kullanıldığı takdirde hakaret sayılan kelimeler ise bir hayli fazla.

Sosyal medyada kullanıldığı takdirde hakaret sayılan kelimeler ise bir hayli fazla.

  • ACİZ

  • A.CIK

  • AHMAK

  • AHLAKSIZ

  • AĞZINA S.ÇARIM

  • ADALET PARAYLA SATIN ALINMIŞTIR

  • ALÇAK

  • ALDIĞINIZ PARA HARAM OLSUN

  • ALKOLİK

  • ALLAH'INI KİTABINI SİNKAF EDERİM

  • AMERİKAN UŞAĞI

  • A.INA KOYACAĞIM

  • AMK/AQ

  • APTAL

  • AYI

  • BAŞKASININ KOCASINI AYARTMAK

  • BEYİNSİZ

  • B.K

  • BÖLÜCÜLÜK YAPMAYIN

  • CÜZDAN-VİCDAN İLİŞKİSİ

  • ÇAKAL

  • ÇALMAK

  • ÇOCUK KATİLİ

  • ÇÜRÜK DOMATES

  • DANA

  • DANGALAK

  • DAVAYI SATTI

  • DECCAL

  • DELİ

  • DEYYUS

  • DİKTATÖR

  • DİNSİZ İMANSIZ

  • DOLANDIRICI

  • DOMBİLİ

  • DÜMBÜK

  • ETEK GİYMESİ GEREKEN BİR ADAMSIN

  • ENAYİ

  • ENİK

  • EŞEK

  • FUHUŞ

  • GAVAT

  • GENELEV

  • GERİ ZEKALI

  • GODOŞ

  • G.T

  • HA.S.KTİR

  • HAİN

  • HAYSİYETSİZ

  • HAYVAN

  • HER B.KU SAVUNMAK

  • HIRSIZ

  • HİTLER

  • İ.NE

  • İĞRENÇ

  • İKİYÜZLÜ

  • İKTİDAR TETİKÇİLİĞİ

  • İT

  • KAÇAKÇI

  • KAHPE DÖLÜ

  • KALTAK

  • KANCIK

  • KANI BOZUK

  • KARI GİBİ KAÇ

  • KARINLA BİRLİKTE OLMAK İSTİYORUM

  • KAŞAR

  • KATİL

  • KEVAŞE

  • KENDİNİ BİR B.K SANMAK

  • KERHANE ÇOCUĞU

  • KÖPEK

  • KUDUZ

  • LAN

  • MAL

  • MASON

  • MECZUP

  • MÜNAFIK

  • *O.Ç

  • O.OSPU

  • OSURUK

  • ÖKÜZ

  • ÖRGÜTÇÜ

  • SOYSUZ

  • SÜFYAN

  • SÜRTÜK

  • S.KKO

  • S.KTİR GİT

  • SATILMIŞ

  • SARAY SOYTARISI

  • SALAK

  • SAPIK

  • RÜŞVETÇİ

  • PKK'LI

  • PİS ERMENİ

  • PEZEVENK

  • PAVYON KADINI

  • P.Ç

  • PİSLİK

  • PUŞT

  • ŞEREFSİZ

  • TERÖRİST

  • TACİZCİ

  • TETİKÇİ

  • UCUZ

  • VATAN HAİNİ

  • YAHUDİ

  • YAPTIĞINIZ İŞİN İÇİNE SIÇAYIM

  • YA..AK BAŞI

  • YAVŞAK

  • YOLSUZLUK

  • ZORBA

  • ZENNE

  • TOP

Detaylı listeye buradan ulaşabilirsiniz.

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