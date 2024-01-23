Bilmekte Fayda Var: Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler İki Avukat Tarafından Kitaplaştırıldı
Bilmekte Fayda Var: Hakaret Sayılan ve Sayılmayan Kelimeler İki Avukat Tarafından Kitaplaştırıldı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Sosyal medyada zaman zaman birçok kelime hakaret için kullanılabiliyor. Peki bu kelimelerden hangileri suç sayılıyor, hangileri sayılmıyor? Patronlar Dünyası'nın haberine göre, iki avukat sosyal medya yoluyla işlenen suçlarda rehber niteliğinde bir kitap hazırladı.
Bakalım neymiş bu kelimeler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda sosyal medyada kullanılan herhangi bir kelime, hakaret sayılabiliyor.
Dolayısıyla özellikle sosyal medya kullanıcılarında hangi kelimenin hakaret olduğu hangisinin olmadığı büyük bir merak konusu.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Avukat Batuhan Demircan ile Avukat Ahmet Yongalı “Bilişim Hukuku ve Sosyal Medya” adlı yeni kitaplarında bnu konuya değindi.
Peki bu kitaba göre, hangi kelimeler hakaret sayılmıyor?
Sosyal medyada kullanıldığı takdirde hakaret sayılan kelimeler ise bir hayli fazla.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda