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21 Yaşındaki Kadın Günde Sekiz Fincan Kahve İçtiği İçin Ölümcül Kalp Hastalığına Yakalandı!

21 Yaşındaki Kadın Günde Sekiz Fincan Kahve İçtiği İçin Ölümcül Kalp Hastalığına Yakalandı!

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 17:42

21 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Rachel Finley, günde sekiz shot espresso içtiği için kalp çarpıntısı yaşamaya başladı. Tiktok'ta 200 bin takipçisi olan Rachel, lisedeyken espresso shot içmeye başladığını söylüyor. Detaylar için buyurun...👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
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21 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Rachel Finley, günde sekiz shot espresso içtiği için kalp çarpıntısı yaşamaya başladı.

21 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Rachel Finley, günde sekiz shot espresso içtiği için kalp çarpıntısı yaşamaya başladı.
www.instagram.com

Tiktok'ta 200 bin takipçisi olan Rachel, lisedeyken espresso shot içmeye başladığını söylüyor.

Tiktok'ta 200 bin takipçisi olan Rachel, lisedeyken espresso shot içmeye başladığını söylüyor.
www.instagram.com

'Üniversitede bir restoranda çalışmaya başladığımda, günde sekiz espresso shot içiyordum.'

"Bir süre sonra geceleri kalp çarpıntısından uyuyamamaya başladım. Ama stresten olduğunu düşündüm."

"Bir süre sonra geceleri kalp çarpıntısından uyuyamamaya başladım. Ama stresten olduğunu düşündüm."

"Çok yorgun olduğum zamanlarda bana iyi geliyordu bende içmeye devam ettim."

"Çok yorgun olduğum zamanlarda bana iyi geliyordu bende içmeye devam ettim."
www.instagram.com

Durum dayanılmaz bir boyuta geldiğinde, doktora giden Rachel'a aritmi(ritim bozukluğu) teşhisi kondu.

Durum dayanılmaz bir boyuta geldiğinde, doktora giden Rachel'a aritmi(ritim bozukluğu) teşhisi kondu.
www.instagram.com
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Aritmi tedavi edilmezse, kalbe ve beyne zarar verebilir, felce, kalp yetmezliğine veya kalp durmasına yol açabilir.

Aritmi tedavi edilmezse, kalbe ve beyne zarar verebilir, felce, kalp yetmezliğine veya kalp durmasına yol açabilir.
www.instagram.com

Çok fazla tüketilen kafein, kalbin daha hızlı atmasına, çarpıntıya ve düzensiz kalp atışına neden olur.

Çok fazla tüketilen kafein, kalbin daha hızlı atmasına, çarpıntıya ve düzensiz kalp atışına neden olur.

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