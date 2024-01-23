21 Yaşındaki Kadın Günde Sekiz Fincan Kahve İçtiği İçin Ölümcül Kalp Hastalığına Yakalandı!
21 Yaşındaki Kadın Günde Sekiz Fincan Kahve İçtiği İçin Ölümcül Kalp Hastalığına Yakalandı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
21 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Rachel Finley, günde sekiz shot espresso içtiği için kalp çarpıntısı yaşamaya başladı. Tiktok'ta 200 bin takipçisi olan Rachel, lisedeyken espresso shot içmeye başladığını söylüyor. Detaylar için buyurun...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
21 yaşındaki sosyal medya içerik üreticisi Rachel Finley, günde sekiz shot espresso içtiği için kalp çarpıntısı yaşamaya başladı.
Tiktok'ta 200 bin takipçisi olan Rachel, lisedeyken espresso shot içmeye başladığını söylüyor.
"Bir süre sonra geceleri kalp çarpıntısından uyuyamamaya başladım. Ama stresten olduğunu düşündüm."
"Çok yorgun olduğum zamanlarda bana iyi geliyordu bende içmeye devam ettim."
Durum dayanılmaz bir boyuta geldiğinde, doktora giden Rachel'a aritmi(ritim bozukluğu) teşhisi kondu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aritmi tedavi edilmezse, kalbe ve beyne zarar verebilir, felce, kalp yetmezliğine veya kalp durmasına yol açabilir.
Çok fazla tüketilen kafein, kalbin daha hızlı atmasına, çarpıntıya ve düzensiz kalp atışına neden olur.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın