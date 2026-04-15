Bilime Göre Balinalar Neden Şarkı Söyler?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 17:32

Okyanusların derinliklerinde sandığımızdan çok daha karmaşık hayat var. Kambur balinalar, yalnızca devasa boyutlarıyla değil çıkardıkları seslerle de dikkat çekiyor. Bu canlılar uzun ve düzenli melodiler oluşturabiliyor. Üstelik bu sesler kilometrelerce uzağa ulaşabiliyor. Bilim dünyası, yıllardır bu gizemli iletişimi çözmeye çalışıyor.

Kambur balinaların şarkıları sanılandan çok daha karmaşık

Kambur balinaların büyüleyici şarkıları, bilim dünyasının en şaşırtıcı keşiflerinden biri olarak 1970 yılında Roger Payne tarafından ilk kez belgelendi. Bu dev deniz memelileri, 8-15 dakika süren karmaşık melodiler üretebiliyor ve müzikal yetenekleri okyanusların derinliklerinde binlerce kilometre mesafeye ulaşabiliyor.

Erkek kambur balinalar, çiftleşme sezonunda gerçek birer tenor gibi davranıyor. Bu etkileyici şarkılar, dişi balinaları etkilemek ve rakip erkeklere güçlerini göstermek için özel olarak geliştirilmiş. 

Roger Payne'in öncü araştırmaları, seslerin rastgele gürültüler olmadığını, belirli kalıpları olan karmaşık kompozisyonlar olduğunu kanıtladı. Her şarkı, tekrarlanan temalar ve varyasyonlarla örülü, tıpkı klasik müzikte olduğu gibi yapılandırılmış melodiler içeriyor.

Balina şarkıları zamanla değişiyor ve kültür gibi aktarılıyor

Queensland Üniversitesinden Michael Noad’ın Pasifik balinaları üzerine yürüttüğü kapsamlı araştırmalar, şarkıların yalnızca bireysel performanslar olmadığını ortaya koydu. Balina toplulukları, melodileri birbirlerinden öğreniyor ve nesiller boyunca aktarıyor. Bu süreç, insan müzik gelenekleriyle şaşırtıcı benzerlikler taşıyor.

En dikkat çekici noktalardan biri ise şarkıların sabit kalmaması. Dr. Noad’ın uzun yıllara yayılan gözlemleri, melodilerin sürekli değiştiğini ve geliştiğini gösteriyor. Yeni ezgiler topluluğa katıldığında diğer erkekler de bunları öğreniyor ve repertuarına ekliyor. 

Hatta bazen tamamen yeni bir şarkı stili tüm popülasyon tarafından benimsenerek eski melodilerin yerini alabiliyor. Düşük frekanslı seslerin su altında çok daha uzağa ulaşması sayesinde balinalar adeta kıtalararası iletişim kurabiliyor. Modern hidrofonlar ve yapay zekâ teknolojileri ise bu gizemli dili çözmek için araştırmacılara yeni kapılar açıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
