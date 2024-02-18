Bilim İnsanları Uyardı: Çok Geç Saatlerde Yemek Yemek Kalp Rahatsızlıkları Riskini Arttırıyor
Bilim İnsanları Uyardı: Çok Geç Saatlerde Yemek Yemek Kalp Rahatsızlıkları Riskini Arttırıyor
Kaynak: https://www.goodhousekeeping.com/heal...
Çoğumuz zaman zaman gece kaçamakları yaparız ama bu durum aslında sağlığımız için oldukça tehlikeli. Gelin nedenini inceleyelim!
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Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma, geç saatlerde yeme alışkanlıkları ile kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı inceledi.
Yemek zamanlaması ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantı hakkında pek bir şey bilinmiyor.
Bilim insanları sabah 9'dan sonra ilk kez yemenin ve akşam 9'dan sonra son öğünü yemenin özellikle kadınlar arasında kalp krizi ve felç gibi riskli rahatsızlıklar ile ilişkili olduğunu buldular.
Beslenme bilimleri bölümü doktoru Deborah Cohen, akşamüstü 5'te yemek yediyseniz ama 9'da tekrar acıktıysanız yemek yemenizde bir sorun olmayacağını söylüyor.
Diyetisyen Jason Ewoldt, ''Kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sorun ya da sadece yorgun ve sıkılmış olduğunuz için mi yemek istiyorsunuz diye sorun.'' diyor.
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Cohen ve Ewoldt işlenmemiş yiyecekler ve atıştırmalıklar yemeyi tavsiye ediyor. Ayrıca küçük porsiyonlar tercih etmenin önemini de vurguluyorlar.
Cohen ve Ewoldt geç saatlerde uykuya engel olabilecek çay, kahve ve kola gibi içeceklerden kaçınmayı öneriyor.
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