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Bilim İnsanları Uyardı: Çok Geç Saatlerde Yemek Yemek Kalp Rahatsızlıkları Riskini Arttırıyor

Bilim İnsanları Uyardı: Çok Geç Saatlerde Yemek Yemek Kalp Rahatsızlıkları Riskini Arttırıyor

Duru
Duru - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 17:21

Çoğumuz zaman zaman gece kaçamakları yaparız ama bu durum aslında sağlığımız için oldukça tehlikeli. Gelin nedenini inceleyelim!

Kaynak: https://www.goodhousekeeping.com/heal...
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Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma, geç saatlerde yeme alışkanlıkları ile kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı inceledi.

Yakın zamanlarda yapılan bir araştırma, geç saatlerde yeme alışkanlıkları ile kalp hastalığı arasındaki bağlantıyı inceledi.

Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nde epidemiyoloji profesörü olan Bernard Srour, ”Yemek zamanlaması, kan basıncını, metabolizmayı ve hormonal sekresyonu düzenlemek gibi çeşitli sirkadiyen işlevlerde yer alan biyolojik saatleri düzenliyor.' dedi..

Yemek zamanlaması ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantı hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Yemek zamanlaması ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki bağlantı hakkında pek bir şey bilinmiyor.

Bu nedenle araştırmacılar insanların yemek yedikleri zamanların kardiyovasküler hastalık riski ile bir bağlantısı olup olmadığını değerlendirmek için yüz üç binden azla yetişkinin yemek yemealışkanlıklarına baktılar.

Bilim insanları sabah 9'dan sonra ilk kez yemenin ve akşam 9'dan sonra son öğünü yemenin özellikle kadınlar arasında kalp krizi ve felç gibi riskli rahatsızlıklar ile ilişkili olduğunu buldular.

Sonuçlar ilginç olsa da yemek zamanlaması ve kalp sağlığı hakkında kapsamlı açıklamalar yapmak için henüz çok erken.

Beslenme bilimleri bölümü doktoru Deborah Cohen, akşamüstü 5'te yemek yediyseniz ama 9'da tekrar acıktıysanız yemek yemenizde bir sorun olmayacağını söylüyor.

Beslenme bilimleri bölümü doktoru Deborah Cohen, akşamüstü 5'te yemek yediyseniz ama 9'da tekrar acıktıysanız yemek yemenizde bir sorun olmayacağını söylüyor.

Fakat dediğine göre ne yediğiniz ve ne kadar yediğiniz büyük önem taşıyor. Ayrıca geceleri neden yemek yemek istediğinize de dikkat etmelisiniz.

Diyetisyen Jason Ewoldt, ''Kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sorun ya da sadece yorgun ve sıkılmış olduğunuz için mi yemek istiyorsunuz diye sorun.'' diyor.

Diyetisyen Jason Ewoldt, ''Kendinize gerçekten aç olup olmadığınızı sorun ya da sadece yorgun ve sıkılmış olduğunuz için mi yemek istiyorsunuz diye sorun.'' diyor.
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Cohen ve Ewoldt işlenmemiş yiyecekler ve atıştırmalıklar yemeyi tavsiye ediyor. Ayrıca küçük porsiyonlar tercih etmenin önemini de vurguluyorlar.

Cohen ve Ewoldt işlenmemiş yiyecekler ve atıştırmalıklar yemeyi tavsiye ediyor. Ayrıca küçük porsiyonlar tercih etmenin önemini de vurguluyorlar.

Önerdikleri yiyecekler arasında taze meyve, patlamış mısır, kahvaltılık gevrek, meyveli yoğurt, sebze ve ceviz var.

Cohen ve Ewoldt geç saatlerde uykuya engel olabilecek çay, kahve ve kola gibi içeceklerden kaçınmayı öneriyor.

Cohen ve Ewoldt geç saatlerde uykuya engel olabilecek çay, kahve ve kola gibi içeceklerden kaçınmayı öneriyor.

Bunların yerine bitki çayları ve maden suyu içebilirsiniz.

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