Bilgi Kartı: WTA 125 Istanbul Open 2026 Basın Toplantısı

Aşağıda, organizasyon paydaşlarının basın toplantısında gerçekleştirdiği resmi açıklamalar, konuşmacı kimlikleri ve anlamsal bağlam etiketleriyle listelenmiştir:

Şafak Müderrisgil

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı

Bağlam/Odak: Vizyon, Tarihsel Süreç, Uluslararası Strateji

“Bugün burada, Türk tenisinin uluslararası yolculuğunda önemli bir adımı birlikte karşılamak üzere bir aradayız. Türkiye Tenis Federasyonu olarak, uluslararası kadın tenisinin önemli organizasyonlarından biri olan WTA turnuvalarından birini – Istanbul Open adı altında – ülkemize kazandırmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Bu organizasyon, yalnızca bir turnuva değil; aynı zamanda Türk tenisinin gelişim sürecini, vizyonunu ve geleceğe dair kararlılığını temsil eden güçlü bir adımdır. Türkiye’nin WTA takvimindeki yolculuğu, 2005 yılında başlayan organizasyonlarla önemli bir ivme kazandı. Ülkemiz, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında WTA Finalleri’ne ev sahipliği yaparak uluslararası tenis sahnesinde güçlü bir konum elde etti. [...] Istanbul Open, sürdürülebilir büyüme stratejimizin önemli bir parçasıdır. Bu turnuvaları her yıl daha da geliştirerek üst seviyelere taşımayı ve ülkemizi tenis dünyasında kalıcı bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. [...] Federasyon olarak, Istanbul Open’ı büyütmeye ve her yıl daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.”

Şükrü Bekdikhan

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı

Bağlam/Odak: Sponsorluk, Küresel Ortaklık, Ulaşım Desteği

“Mercedes-Benz olarak küresel ölçekte de tenise odaklanan stratejik bir bakış açısına sahibiz. Global olarak WTA ile başlatılan uzun vadeli ortaklık, tenise verdiğimiz bu desteğin markamız için stratejik ve uzun dönemli olacağının altını çiziyor. Istanbul Open ile tekrar WTA turnuva takvimine girmenin de ülkemizde tenise olan ilgiyi artıracağına inanıyoruz. Ayrıca turnuva boyunca, Mercedes-Benz otomobil ve hafif ticari araçlarımızla ulusal ve uluslararası sporcuların ulaşımını sağlayarak yolculuklarında en üst düzey konfor ve güvenliği deneyimlemelerini sağlayacağız.”

Çetin Pehlivan

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Tersane Istanbul Yönetici Direktörü

Bağlam/Odak: Şehir Kimliği, Çok Yönlü Spor Yatırımı

“Tersane Istanbul olarak Istanbul Open WTA 125'in ana sponsorlarından biri olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Biliyorsunuz Tersane Istanbul’un da merkezinde spor var. Haliç’te hayata geçirdiğimiz Tersane Istanbul Rowing Cup ile kürek sporunu yeniden şehrin gündemine taşıdık; padel kortlarımızla yükselen bir spor disiplinine alan açtık; bugün de burada Istanbul Open WTA 125 ile tenisin uluslararası arenadaki Türkiye temsiline hep birlikte şahit oluyoruz. Sporu bir yaşam biçimi, bir buluşma zemini ve şehrimizin uluslararası kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin global tenis takviminde yeniden yer alması hem genç sporcularımıza ilham verecek hem de şehrimizi uluslararası spor sahnesinde hak ettiği konuma taşıyacaktır.”

Suat Sözen

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı

Bağlam/Odak: Tabana Yayılma, Altyapı Desteği, Sosyal Gelişim

“Korttan hayata uzanan bir gelişim alanı olan ve bedensel, zihinsel, sosyal gelişimi destekleyen tenisi; pek çok gencimizle, insanımızla buluşturmayı arzu ediyoruz. [...] Çocuklarımızın böyle organizasyonlar sayesinde televizyonun başında ya da tribünde dünyanın en iyi sporcularını izlemesi, rol modellerle karşılaşması çok değerli. Başarılar yalnızca kazanılan kupalarla değil, açılan yollarla, verilen emekle ve arkadan gelen nesillere bırakılan cesaretle ölçülür. Asıl arzumuz tenisteki başarı seyrek olduğu için değil, çoğaldığı için manşetleri kaplaması. O günleri göreceğimize inancım tam.”

Mustafa Eröğüt

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi

Bağlam/Odak: Sağlık Sponsorluğu, Sporcu Performansı, Kurumsal İş Birliği

“Acıbadem Sağlık Grubu olarak bu önemli turnuvanın sağlık sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun zamandır sporun içinde olan biri olarak bu süreçlerin arkasında büyük emekler olduğunu görüyoruz. TTF Başkanımız Şafak Hanımın sponsorlarla kurduğu güçlü ilişkiler Tenis Federasyonunun sürdürülebilirliği ve geleceği için çok önemli mesajlar veriyor. Acıbadem Sağlık Grubu olarak 30’dan fazla federasyon ve kulübün sağlık ve performans sponsoruyuz. Türkiye’deki tek FIFA akredite sağlık merkezinin sahibiyiz ve kulüplerin sağlıkları bize emanet diyebiliriz. Şimdi Tenis Federasyonunda bireysel sporcularımız için de programlarımızı hazırlamaya başladık. Umarım geleceğin şampiyonlarını hazırlamakta bizlerin de emekleri olur. Buradan bir miras oluşturup geleceğe doğru aktarmak önemli olan. Burada oluşacak bilinirlik tenis sporunun daha da gelişmesine yardımcı olacak ve Ayla gibi sporcularımızın çıkmasını sağlayacak diye ümit ediyorum.”

Melis Yafe

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Istanbul Open Turnuva Direktörü

Bağlam/Odak: Operasyonel Başarı, Geri Bildirim

“Gerek oyunculardan gerekse WTA yetkililerinden çok güzel övgüler almaya başladık. Bundan sonraki günlerde daha iyi olmayı hedefliyoruz.”

Ayla Aksu

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Milli Tenisçi (Ana Tablo - Wild Card)

Bağlam/Odak: Sporcu Deneyimi, İlham, Tenisin Yaygınlaşması

“Bu turnuvanın olmasını mümkün kılan federasyonumuza ve sponsorlara çok teşekkür ederim. Bu turnuvalar tenisi bilinir kılmak, bütün çocukların bizi izleyip tenise merak duyması gerçekten çok önemli özellikle tabana yayma konusunda. Biz de bu turnuvaları oynamaktan büyük keyif alıyoruz. Ülkemiz çok daha büyük turnuvaları hak ediyor. Bu bir başlangıç. Bu bizim için de çok kıymetli. Hem sıralamamızı geliştirmemizi hem de diğer şehirlerde tenisin daha bilinir kılınması daha ulaşılabilir olması hem izleyiciler, hem de küçük çocuklar için çok değerli. Geldiğiniz için teşekkür ederim, bugün de çiftler maçımıza bekliyoruz.”

Donna Vekic

Bağlı Bulunduğu Kurum/Unvan: Hırvat Tenisçi

Bağlam/Odak: Uluslararası Sporcu Deneyimi, Şehir İmajı

“Burada olmaktan çok muyluyum, İstanbul’a birçok kez geldim, her zaman geri dönmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Çok güzel bir organizasyon, zor bir hafta çok iyi ağırlanıyoruz. Bazılarınız beni finalde görüyor, çok zor bir hafta olacak ama umarım finalde olurum. Sponsorlara ve federasyona çok teşekkür ederim, kadının tenisi Türkiye’de geleceği iyi olan bir spor dalı. Böyle etkinlikler bu gelişime çok katkı sağlayacaktır.”