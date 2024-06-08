Kusursuz soul melodileriyle ruhunu sarıp sarmalayacak bir grup arıyorsan, Earth, Wind & Fire tam da aradığın isim. Grubun her bir şarkısı, zamanın ötesinde bir büyü taşıyor ve dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, bıkmadan usanmadan her parçasını defalarca dinleyeceğin 12 Earth, Wind & Fire şarkısı👇🏻