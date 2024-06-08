Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Bıkmadan Usanmadan Her Parçasını Defalarca Dinleyeceğin 12 Earth Wind & Fire Şarkısı

etiket Bıkmadan Usanmadan Her Parçasını Defalarca Dinleyeceğin 12 Earth Wind & Fire Şarkısı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.06.2024 - 11:01

Kusursuz soul melodileriyle ruhunu sarıp sarmalayacak bir grup arıyorsan, Earth, Wind & Fire tam da aradığın isim. Grubun her bir şarkısı, zamanın ötesinde bir büyü taşıyor ve dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, bıkmadan usanmadan her parçasını defalarca dinleyeceğin 12 Earth, Wind & Fire şarkısı👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Earth, Wind & Fire - September

2. Earth, Wind & Fire - Let's Groove

3. Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland (Official Video)

4. Earth, Wind & Fire - Fantasy (Official Audio)

5. Earth, Wind & Fire - That's the Way of the World (Official Audio)

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. I'll Write a Song for You

7. Earth, Wind & Fire - After The Love Has Gone (Audio)

8. Earth, Wind & Fire - Reasons (Official Audio)

9. Earth, Wind & Fire - Love's Holiday (Official Audio)

10. Earth, Wind & Fire - Can't Hide Love (Audio)

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Earth, Wind & Fire - After The Love Has Gone (Live)

12. Devotion

Senin en sevdiğin Earth Wind & Fire parçası ne? Bizimle paylaş👇

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın