Bıkmadan Usanmadan Her Parçasını Defalarca Dinleyeceğin 12 Earth Wind & Fire Şarkısı
Bıkmadan Usanmadan Her Parçasını Defalarca Dinleyeceğin 12 Earth Wind & Fire Şarkısı
Kusursuz soul melodileriyle ruhunu sarıp sarmalayacak bir grup arıyorsan, Earth, Wind & Fire tam da aradığın isim. Grubun her bir şarkısı, zamanın ötesinde bir büyü taşıyor ve dinleyenleri kendine hayran bırakıyor. İşte, bıkmadan usanmadan her parçasını defalarca dinleyeceğin 12 Earth, Wind & Fire şarkısı👇🏻
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1. Earth, Wind & Fire - September
2. Earth, Wind & Fire - Let's Groove
3. Earth, Wind & Fire - Boogie Wonderland (Official Video)
4. Earth, Wind & Fire - Fantasy (Official Audio)
5. Earth, Wind & Fire - That's the Way of the World (Official Audio)
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6. I'll Write a Song for You
7. Earth, Wind & Fire - After The Love Has Gone (Audio)
8. Earth, Wind & Fire - Reasons (Official Audio)
9. Earth, Wind & Fire - Love's Holiday (Official Audio)
10. Earth, Wind & Fire - Can't Hide Love (Audio)
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11. Earth, Wind & Fire - After The Love Has Gone (Live)
12. Devotion
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