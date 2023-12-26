Bi' Garip Videolarıyla Libidosal Dalgalanmalar Yaratan Fenomen Bunları Neden Yaptığını Açıkladı
Bi' Garip Videolarıyla Libidosal Dalgalanmalar Yaratan Fenomen Bunları Neden Yaptığını Açıkladı
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Ege Uçkan son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan yüzlerinden.
Sizi hemen bir tanesi ile baş başa bırakalım ve neden bahsettiğimizi kendi gözlerinizle görün.👇
Bu tarz videoları ise insanlardan genelde şöyle tepkiler alıyor. 👇
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Kendisi bu yorumlara daha fazla kulak tıkayamamış olacak ki bu kez "Neden Böyle Videolar Yapıyorum" başlıklı açıklaması için kamera karşısına geçti.
Hikayesini anlatmaya eğitim hayatından başlayan Uçkan kendisini bu alana yönelten şeyin de eğitimi ile birlikte küçüklüğünden beri ailesi tarafından da desteklenen ilgi alanları olduğunu söylüyor.
2022'de bir arkadaşının tavsiyesiyle Instagram'a Reels formatında videolar koymaya başlamış ve bu yolun önü de böylece açılmış.
Fenomen insanların kendisini neden linç ettiğini de anlayabildiğini söylüyor.
"Değişik bir şey" yarattığından bahseden Uçkan çıkan sonuçtan ise memnunmuş.
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Açıklamalarının tamamını kendisinden dinlemek isterseniz sizi ilgili videoya doğru alalım.
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