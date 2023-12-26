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Bi' Garip Videolarıyla Libidosal Dalgalanmalar Yaratan Fenomen Bunları Neden Yaptığını Açıkladı

Bi' Garip Videolarıyla Libidosal Dalgalanmalar Yaratan Fenomen Bunları Neden Yaptığını Açıkladı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 22:20

Sosyal medyanın elbet bir köşesinde enteresan videoları ile karşılaşmış olabileceğiniz TikTok fenomeni Ege Uçkan kendisine son zamanlarda videoları üzerinden yöneltilen eleştirilere yayınladığı bir video ile yanıt vermekle kalmadı, bu videoları neden yaptığını da açıkladı.

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Ege Uçkan son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan yüzlerinden.

Ege Uçkan son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuşulan yüzlerinden.

TikTok başta olmak üzere YouTube ve diğer mecralar için de içerikler üreten Uçkan'ı daha geniş kitlelere duyuran işleri ise genelde enteresan hareketleri ile kah danslar ettiği, kah giyindiği videoları.

Sizi hemen bir tanesi ile baş başa bırakalım ve neden bahsettiğimizi kendi gözlerinizle görün.👇

Bu tarz videoları ise insanlardan genelde şöyle tepkiler alıyor. 👇

Bu tarz videoları ise insanlardan genelde şöyle tepkiler alıyor. 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kendisi bu yorumlara daha fazla kulak tıkayamamış olacak ki bu kez "Neden Böyle Videolar Yapıyorum" başlıklı açıklaması için kamera karşısına geçti.

Kendisi bu yorumlara daha fazla kulak tıkayamamış olacak ki bu kez "Neden Böyle Videolar Yapıyorum" başlıklı açıklaması için kamera karşısına geçti.

Hikayesini anlatmaya eğitim hayatından başlayan Uçkan kendisini bu alana yönelten şeyin de eğitimi ile birlikte küçüklüğünden beri ailesi tarafından da desteklenen ilgi alanları olduğunu söylüyor.

Hikayesini anlatmaya eğitim hayatından başlayan Uçkan kendisini bu alana yönelten şeyin de eğitimi ile birlikte küçüklüğünden beri ailesi tarafından da desteklenen ilgi alanları olduğunu söylüyor.

Lisans olarak Yeni Medya okuduğundan bahseden Uçkan yüksek lisansını ise ABD'de, Kitle İletişimi ve Medya Çalışmaları alanında yapıyormuş. Video çekmeye ise çok küçük yaşlarda başladığını anlatan Uçkan'ı bu ilgi alanında annesi de desteklemiş, hatta ilk kamerasını annesi almış.

2022'de bir arkadaşının tavsiyesiyle Instagram'a Reels formatında videolar koymaya başlamış ve bu yolun önü de böylece açılmış.

2022'de bir arkadaşının tavsiyesiyle Instagram'a Reels formatında videolar koymaya başlamış ve bu yolun önü de böylece açılmış.

Moda ve sporu da içeriklerine dahil eden Uçkan sosyal medyada kendisine bambaşka bir persona yarattığından bahsediyor. Tüm bu süreci okuduğu bölüm çerçevesinde ele alarak bu personasını bir nevi 'pazarladığını söyleyen fenomen başkalarının videolarını izlerken kendisinin daha iyisini yapabileceğine karar vermiş.

Fenomen insanların kendisini neden linç ettiğini de anlayabildiğini söylüyor.

Fenomen insanların kendisini neden linç ettiğini de anlayabildiğini söylüyor.

Derste gördüklerini pratik alanda bizzat deneyimlediğini söyleyen Uçkan kıskançlık, kötülük, kendini daha iyi hissetmek gibi sebeplerle bunların olabileceğini söylerken kendisini seksi hissetmesinin insanlara neden garip geldiğini ise anlamadığından bahsediyor.

"Değişik bir şey" yarattığından bahseden Uçkan çıkan sonuçtan ise memnunmuş.

"Değişik bir şey" yarattığından bahseden Uçkan çıkan sonuçtan ise memnunmuş.

İnsanların söylediklerinin diğerleri tarafından fazla kafaya takıldığını düşündüğünü belirten Uçkan dijitalleşmenin empati duygusunu öldürdüğünü de söylüyor.

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Açıklamalarının tamamını kendisinden dinlemek isterseniz sizi ilgili videoya doğru alalım.

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