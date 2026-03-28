Beynin Algoritması: Dijital Sürüye Karşı İçsel Anlatı

etiket Beynin Algoritması: Dijital Sürüye Karşı İçsel Anlatı

Hüsamettin Oğuz
Hüsamettin Oğuz - yazio
28.03.2026 - 04:07

Sosyal medyada “Algoritma bizi yönetiyor!” diye feryat ediyoruz ya… Haklıyız da ama biraz da komik. Milyarlarca dolarlık, binlerce mühendisin gecesini gündüzüne kattığı dev bir psikolojik tuzak kurmuşlar; biz de “Evet efendim, lütfen beni daha da aptallaştırın” diye kaydırıyoruz. Dış algoritma tam bir sokak satıcısı: En kaliteli öfkeyi, kıskançlığı, beğeni açlığını taze taze sunuyor. Sen bir like atıyorsun, o hemen “Biraz daha ister misin kardeşim?” diye tepene biniyor. Skinner’ın güvercini bile bizden daha onurlu yaşıyordu; en azından ödülünü açıkça biliyordu.

Ama asıl komedi şurada: Bu kadar sofistike bir algoritma bile, bizim beynimizdeki içsel anlatıyı yenemiyor.

Ama asıl komedi şurada: Bu kadar sofistike bir algoritma bile, bizim beynimizdeki içsel anlatıyı yenemiyor.

Dışarıdaki algoritma sadece ham madde veriyor: resim, video, troll, influencer lüks hayatı… Gerisini senin beynin yazıyor. Antonio Damasio’nun dediği gibi, “Ben” dediğimiz şey aslında sürekli güncellenen bir otobiyografik roman. Algoritma sana “Bak şu herifin yatını” diye gösteriyor. Zayıf içsel anlatın hemen devreye giriyor: “Ben başarısızım, hayatım çöp.” Güçlü içsel anlatın ise gülüp geçiyor: “Güzel makine, tebrikler. Benim hikâyemde ise bambaşka bir bölüm yazılıyor.”

En büyük hiciv tam burada: İnsanlık tarihi boyunca krallar, dinler, ideolojiler bizi yönetmeye çalıştı. Şimdi ise bir avuç Silikon Vadisi çocuğu, bizim kendi kendimize kurduğumuz hikâyeyi ele geçirerek aynı işi yapıyor. Ve biz gönüllü köle oluyoruz. “Algoritma beni zehirliyor” diye şikâyet ederken aslında “Kendi hikâyemi yazmak istemiyorum, sen yaz” diyoruz. En kolay yol bu çünkü.

Peki bu dijital sürüden nasıl kurtuluruz? İçsel anlatımızı bilinçli olarak güçlendirerek.

İçsel Anlatıyı Güçlendirme Teknikleri (Pratik ve Keskin)

İçsel Anlatıyı Güçlendirme Teknikleri (Pratik ve Keskin)

Dışsallaştırma (Externalization) Sorunu kendinden ayır. “Ben başarısızım” yerine “Başarısızlık denen bu bulut bugün yine tepemde dolaşıyor” de. Problem sen değilsin, problem problemdir. Bu basit dil değişikliği, algoritmanın sana yapıştırdığı etiketleri söküp atar.

Yeniden Yazarlık (Re-authoring) Her akşam 10-15 dakika eski bir “başarısızlık” hikâyeni al ve yeniden yaz. “O iş olmadı çünkü ben yetersizdim” yerine “O iş olmadı çünkü o zamanki ben henüz bu versiyonum değildi; şimdi çok daha güçlüyüm ve o deneyim tam da bu gücü verdi.” Geçmişi kazanca çevir. Psikologlar bunu yapıyor ve işe yarıyor.

Bilişsel Yeniden Çerçeveleme (Cognitive Reframing) Algoritma sana öfke pompalar. Dur ve sor:

  • Bu içeriği gerçekten ben mi istedim, yoksa algoritma mı merakımı tetikledi?

  • Bu post beni büyütüyor mu, yoksa sadece duygusal kaşıntı mı veriyor? Negatif otomatik düşünceleri fark et, meydan oku ve yerine güçlendirici bir cümle koy.

Günlük Anlatı Yazma (Expressive Writing) James Pennebaker’ın yöntemi: Her gün 15 dakika, hiç düzeltmeden, en derin duygularını ve hayat hikâyeni yaz. Zamanla eski sınırlayıcı hikâye dağılır, yeni, güçlü bir anlatı ortaya çıkar.

Değer Bazlı Sahne Kurma Kendine sor: “Benim hikâyemin kahramanı neye değer verir? Arzularım, korkularım, geçmişimle nasıl bir bağ kuruyorum?” Her gün küçük bir eylemle bu hikâyeyi yaşa. Algoritma sana “tüket” derken sen “yarat” diye cevap ver.

İç Eleştirmeni Susturma İçindeki o ses (“Yetersizsin, herkes senden iyi”) geldiğinde onu bir karakter olarak gör: “Aa, Yetersizlik Bey yine konuşmaya başladı.” Selam ver, teşekkür et (korumaya çalıştığı için) ve yoluna devam et. ACT ve öz-şefkat teknikleriyle bu sesin gücü hızla azalır.

Bu teknikleri uyguladıkça dış algoritma çaresiz kalır. Sana yem atar ama sen yemi yutmaz, hatta “Teşekkürler, bu malzemeyle ben daha güzel bir hikâye yazacağım” dersin.

Dijital çağın en büyük ironisi şu: En gelişmiş yapay zekâlar, en sinsi algoritmalar bile hâlâ bir şeyi yapamıyor: Senin hayatını senin yerine anlamlı kılamıyor. O işi ancak sen yapabilirsin.

Dış algoritma bir akıntıdır; seni sürükleyebilir, öfkeyle, kıskançlıkla, boş beğeniyle doldurabilir. İçsel anlatın ise kürek ve pusuladır.

Ya akıntıyla birlikte dijital sürüye katılırsın, ya da kendi rotanı çizer, kendi hikâyenin bilinçli yazarı olursun.

Her kaydırmada, her bildirimde seçim yeniden karşına çıkıyor.

Bu sefer hikâyeyi kim yazsın? Sen mi, yoksa o mu?

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

