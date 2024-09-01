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Beşiktaş Sivasspor'u Konuk Ediyor: Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Sivasspor'u Konuk Ediyor: Muhtemel 11'ler

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
01.09.2024 - 08:59

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u evinde ağırlayacak. Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, milli ara öncesindeki mücadeleden de üç puan hedefliyor.

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Ligde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, 4. haftada Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, 4. haftada Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

21.45'te başlayacak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

21.45'te başlayacak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Immobile

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Camara, Bieganski, Charisis, Emrah, Pritchard, Turgunboev, Manaj

Yeni transfer Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

Yeni transfer Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

Ligde 3. haftayı bay geçen Beşiktaş, geride kalan 2 maçından da galibiyetle ayrılmıştı.

Ligde 3. haftayı bay geçen Beşiktaş, geride kalan 2 maçından da galibiyetle ayrılmıştı.
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Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmış, ikinci haftada da evinde Antalyaspor'u 4-2'lik skorla geçerek üç puana uzanmıştı.

Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmış, ikinci haftada da evinde Antalyaspor'u 4-2'lik skorla geçerek üç puana uzanmıştı.
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