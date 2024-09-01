Beşiktaş Sivasspor'u Konuk Ediyor: Muhtemel 11'ler
Beşiktaş Sivasspor'u Konuk Ediyor: Muhtemel 11'ler
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Ligde yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş, 4. haftada Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.
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21.45'te başlayacak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun görev alacağı karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Yeni transfer Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.
Ligde 3. haftayı bay geçen Beşiktaş, geride kalan 2 maçından da galibiyetle ayrılmıştı.
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Siyah-beyazlılar, ligdeki ilk maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başarmış, ikinci haftada da evinde Antalyaspor'u 4-2'lik skorla geçerek üç puana uzanmıştı.
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