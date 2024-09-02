Beşiktaş Benfica'dan Portekizli Orta Saha Joao Mario'yu Kadrosuna Kattı
Beşiktaş Benfica'dan Portekizli Orta Saha Joao Mario'yu Kadrosuna Kattı
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Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.
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Siyah-beyazlılılar, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen orta saha Joao Mario ile anlaşmaya vardı.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Benfica ile de anlaşan Beşiktaş, Joao Mario'yu yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve resmi imzayı attıracak.
Joao Mario, siyah-beyazlıların bu sezonki 8'inci transferi olacak.
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