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Beşiktaş Benfica'dan Portekizli Orta Saha Joao Mario'yu Kadrosuna Kattı

Beşiktaş Benfica'dan Portekizli Orta Saha Joao Mario'yu Kadrosuna Kattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
02.09.2024 - 23:16

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş orta sahaya bir takviye daha yaptı. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Portekizli futbolcu Joao Mario ile anlaşma sağladı.

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Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.

Beşiktaş, transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalarına devam ediyor.

Siyah-beyazlılılar, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen orta saha Joao Mario ile anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlılılar, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen orta saha Joao Mario ile anlaşmaya vardı.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Benfica ile de anlaşan Beşiktaş, Joao Mario'yu yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve resmi imzayı attıracak.

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu için Benfica ile de anlaşan Beşiktaş, Joao Mario'yu yarın İstanbul'a getirerek sağlık kontrolünden geçirecek ve resmi imzayı attıracak.

Joao Mario, siyah-beyazlıların bu sezonki 8'inci transferi olacak.

Joao Mario, siyah-beyazlıların bu sezonki 8'inci transferi olacak.
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