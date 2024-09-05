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Beşiktaş'a CAS'tan Ceza: İki Transferdeki Menajer Komisyonları Sebep Oldu

Beşiktaş'a CAS'tan Ceza: İki Transferdeki Menajer Komisyonları Sebep Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
05.09.2024 - 15:06

Beşiktaş Genel Sekreteri Kaan Şakul, Valerien Ismael ve Ghezzal transferlerinden dolayı CAS'tan (Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi) para cezası aldıklarını açıkladı.

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Sezona Süper Kupa ile başlayan, ligde de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Sezona Süper Kupa ile başlayan, ligde de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Kaan Şakul, CAS'tan ceza geldiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Kaan Şakul, CAS'tan ceza geldiğini duyurdu.

Şakul, “Valerien Ismael ve Rashid Ghezzal’ın menajer komisyon ödemelerinden 1 milyon 400 bin avro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

Şakul, “Valerien Ismael ve Rashid Ghezzal’ın menajer komisyon ödemelerinden 1 milyon 400 bin avro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

Fransız teknik adam, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında takımın başına geçmiş, Ekim 2022'de yollar ayrılmıştı.

Fransız teknik adam, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında takımın başına geçmiş, Ekim 2022'de yollar ayrılmıştı.

Dört sezon siyah-beyazlı forması giyen Ghezzal'ın haziran ayında biten sözleşmesi ise uzatılmamıştı.

Dört sezon siyah-beyazlı forması giyen Ghezzal'ın haziran ayında biten sözleşmesi ise uzatılmamıştı.
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