Beşiktaş'a CAS'tan Ceza: İki Transferdeki Menajer Komisyonları Sebep Oldu
Beşiktaş'a CAS'tan Ceza: İki Transferdeki Menajer Komisyonları Sebep Oldu
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Sezona Süper Kupa ile başlayan, ligde de yoluna kayıpsız devam eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.
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Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Kaan Şakul, CAS'tan ceza geldiğini duyurdu.
Şakul, “Valerien Ismael ve Rashid Ghezzal’ın menajer komisyon ödemelerinden 1 milyon 400 bin avro geldi. Biz yeni sezon için mücadele verirken geçmişten böyle bir ceza gelmesi bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.
Fransız teknik adam, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında takımın başına geçmiş, Ekim 2022'de yollar ayrılmıştı.
Dört sezon siyah-beyazlı forması giyen Ghezzal'ın haziran ayında biten sözleşmesi ise uzatılmamıştı.
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