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BES'te Kısmi Ödeme Kapsamı Genişliyor ve Bedelli Askerlik ile Hac da Listeye Giriyor

BES'te Kısmi Ödeme Kapsamı Genişliyor ve Bedelli Askerlik ile Hac da Listeye Giriyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 17:31
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 Yılı Programı, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında kullanılan bu hakka iki yeni kalem ekliyor. Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ne yönelik kesinti, fon ve emeklilik dönemi ödemesi gibi başka hedefler de yer alıyor.

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Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor.

Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'na göre BES'te konut alımı, evlilik ve afet durumlarında kullanılabilen kısmi ödeme hakkına bedelli askerlik ve hac ibadeti de eklenecek. Katılımcılar bu ihtiyaçları için birikimlerinin bir bölümünü sistemden ayrılmadan çekebilecek. Düzenlemeye ilişkin mevzuat değişikliğinin tamamlanarak yürürlüğe konulması planlanıyor.

Kesintiler azalacak, fonlar çeşitlenecek.

Kesintiler azalacak, fonlar çeşitlenecek.

Programda BES'te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. Otomatik Katılım Sisteminde ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek ve BES'ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine OKS'de olduğu gibi programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.

BES ve OKS'nin fonu 2,5 trilyonu aştı.

BES ve OKS'nin fonu 2,5 trilyonu aştı.

Yıllık Program'daki verilere göre 30 Eylül 2026 itibarıyla BES katılımcı sayısı yaklaşık 10,4 milyona, sistemin fon büyüklüğü 2 trilyon 397,7 milyar liraya, emekli sayısı ise 510 bin 846'ya yükseldi. Aynı tarihte OKS kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,9 milyon, fon büyüklüğü 161,9 milyar lira olarak kaydedildi. BES ve OKS'nin toplam fon büyüklüğü böylece 2 trilyon 559,6 milyar liraya ulaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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