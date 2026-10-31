BES'te Kısmi Ödeme Kapsamı Genişliyor ve Bedelli Askerlik ile Hac da Listeye Giriyor
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Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Cumhurbaşkanlığı'nın 2027 Yılı Programı, konut alımı, evlilik ve afet durumlarında kullanılan bu hakka iki yeni kalem ekliyor. Programda BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ne yönelik kesinti, fon ve emeklilik dönemi ödemesi gibi başka hedefler de yer alıyor.
Kısmi ödeme hakkına iki yeni kalem ekleniyor.
Kesintiler azalacak, fonlar çeşitlenecek.
BES ve OKS'nin fonu 2,5 trilyonu aştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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