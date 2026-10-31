BES'te Kısmi Ödeme Kapsamı Genişliyor ve Bedelli Askerlik ile Hac da Listeye Giriyor

Programda BES'te yapılan kesintilerin sadeleştirilmesi ve azaltılması için mevzuat güncellenecek. Otomatik Katılım Sisteminde ise katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerine uygun şekilde fon çeşitliliği artırılacak. Emeklilik dönemine yönelik ödeme modelinde de değişikliğe gidilecek ve BES'ten emekli olanların birikimlerini tek seferde çekmeleri yerine OKS'de olduğu gibi programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası yoluyla düzenli gelir elde etmeleri özendirilecek. Böylece emeklilik birikimlerinin uzun vadeye yayılarak gelir güvencesi sağlaması hedefleniyor.