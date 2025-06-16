Bergüzar Korel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bergüzar Korel Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Bilgiler

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de Halit Ergenç’le olan evliliğiyle uzun yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Hem dizileriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel hakkında birçok detay merak ediliyor. Kaç yaşında? Nereli?

Gelin tüm bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.