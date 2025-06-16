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Bergüzar Korel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bergüzar Korel Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Bilgiler

Bergüzar Korel Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Bergüzar Korel Özel Hayatı ve Kariyeri Hakkında Bilgiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
16.06.2025 - 13:21

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de Halit Ergenç’le olan evliliğiyle uzun yıllardır magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Hem dizileriyle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Bergüzar Korel hakkında birçok detay merak ediliyor. Kaç yaşında? Nereli? 

Gelin tüm bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım.

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Bergüzar Korel Kimdir?

Bergüzar Korel Kimdir?

Bergüzar Korel, 27 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tam adı Bergüzar Gökçe Korel’dir. Sanatçı bir ailenin kızı olan Korel’in annesi oyuncu Hülya Darcan, babası ise Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Tanju Korel’dir. İstanbul’da doğup büyüyen oyuncu, lise eğitimini Yıldız Koleji’nde tamamladıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur.

Bergüzar Korel Kaç Yaşında?

1982 doğumlu olan Bergüzar Korel, şu anda 42 yaşındadır.

Bergüzar Korel Nereli?

İstanbul doğumlu olan Bergüzar Korel aslen İzmirli’dir. Ancak hayatını uzun süredir İstanbul’da sürdürmektedir.

Bergüzar Korel Kariyer Başlangıcı

Bergüzar Korel Kariyer Başlangıcı

Korel’in oyunculuk kariyeri, 1998 yılında babasıyla birlikte rol aldığı “Kırık Hayatlar” dizisiyle başlamıştır. Ancak asıl çıkışını 2006 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren “Binbir Gece” dizisinde canlandırdığı Şehrazat karakteriyle yapmıştır. Bu dizi sadece Türkiye’de değil, Orta Doğu ve Balkanlar’da da büyük ilgi görmüş ve Korel’in adını uluslararası arenaya taşımıştır.

Bergüzar Korel Özel Hayatı

Bergüzar Korel Özel Hayatı

Bergüzar Korel, “Binbir Gece” dizisinde tanıştığı rol arkadaşı Halit Ergenç ile 2009 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten üç çocukları dünyaya gelmiştir: Ali, Han ve Leyla. Çift uzun yıllardır örnek gösterilen bir evlilik sürdürmektedir.

Bergüzar Korel Yer Aldığı Diziler

Bergüzar Korel Yer Aldığı Diziler

Kırık Hayatlar (1998)

Zeytin Dalı (2005)

Binbir Gece (2006–2009)

Bitmeyen Şarkı (2010–2011)

Karadayı (2012–2015)

Vatanım Sensin (2016–2018)

Azizler (2021)

Düğüm (2024)

Annem Ankara (2024)

Bergüzar Korel Yer Aldığı Filmler

Kurtlar Vadisi: Irak (2006) – Leyla karakteri

Aşk Geliyorum Demez (2009)

Bir Aşk İki Hayat (2019)

On Saniye (2024)

Bergüzar Korel Güncel Projeleri

Bergüzar Korel Güncel Projeleri

Bergüzar Korel son olarak Annem Ankara dizisindeki rolüyle çok konuşuldu.

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Bergüzar Korel Ödülleri ve Adaylıkları

Bergüzar Korel Ödülleri ve Adaylıkları

Altın Kelebek En İyi Kadın Oyuncu Ödülü – “Binbir Gece” (2007)

Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu – “Karadayı” (2013)

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Adaylığı

Birçok defa “Yılın En Stil Sahibi Kadını”, “En İyi Anne Oyuncu” gibi ödüllerle de onurlandırılmıştır.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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