Benzersiz Güzellikleriyle Adeta Dünya Üzerinde Cennet Fragmanı: Maldivler

Maldivler gibi bir cennette kaldıktan sonra her zaman orayı hatırlatacak bir hatıra olarak mercan ya da deniz kabuğunu çantanıza attınız diyelim. Havalimanında çantalarınızı kontrol ettikten sonra eğer bu eşyaları görürlerse çok ciddi para cezası yiyorsunuz. Çok isterseniz hediyelik eşya dükkanlarından satı sırasında size verecekleri belge ile sorunsuz eşyalarınızı götürebilirsiniz.