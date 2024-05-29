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Benim Üzüntüm Bir Oynak Şarkıya Bakar Diyenlerin Keyifle Dinleyeceği 14 Şarkı

etiket Benim Üzüntüm Bir Oynak Şarkıya Bakar Diyenlerin Keyifle Dinleyeceği 14 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 17:16

Kapı gıcırdıtısına bile oynamasanız da olur ama siz de göbek attıran şarkı duyunca yerinizde duramıyorsanız tam size layık bir listeyle geldik! 😂🤣

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1. Ceylan Minnoş

2. Coşkun Direk - Entarisi Dım Dım Yar (Official Audio)

3. DİLBER AY-TAVUKLARI PİŞİRMİŞEM

4. Mustafa Taş - Tü Tü Maşallah

5. Umut Timur - Hoppa ft Onur Suygun

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6. Coşkun Direk - Ankara'nın Bağları (Official Audio)

7. Ebru Polat - Hava Çok Sıcak

8. La Bize Heryer Ankara

9. Sezen Aksu - Rakkas (Official Audio)

10. Oğuz Yılmaz - Erik Dalı (Official Audio)

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11. ARMAĞAN ARSLAN - TİTRETTİN BENİ TİTRETTİN

12. TARKAN - Şımarık

13. İsmail YK - Kudur Baby (Official Video)

14. Fatih Bulut - Çok Sevdim Yalan Oldu

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