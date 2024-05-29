Benim Üzüntüm Bir Oynak Şarkıya Bakar Diyenlerin Keyifle Dinleyeceği 14 Şarkı
Benim Üzüntüm Bir Oynak Şarkıya Bakar Diyenlerin Keyifle Dinleyeceği 14 Şarkı
Kapı gıcırdıtısına bile oynamasanız da olur ama siz de göbek attıran şarkı duyunca yerinizde duramıyorsanız tam size layık bir listeyle geldik! 😂🤣
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Ceylan Minnoş
2. Coşkun Direk - Entarisi Dım Dım Yar (Official Audio)
3. DİLBER AY-TAVUKLARI PİŞİRMİŞEM
4. Mustafa Taş - Tü Tü Maşallah
5. Umut Timur - Hoppa ft Onur Suygun
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Coşkun Direk - Ankara'nın Bağları (Official Audio)
7. Ebru Polat - Hava Çok Sıcak
8. La Bize Heryer Ankara
9. Sezen Aksu - Rakkas (Official Audio)
10. Oğuz Yılmaz - Erik Dalı (Official Audio)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorum Yazın