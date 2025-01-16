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“Ben Kimseye Ait Değilim” Diyen Özgür Kadınları Anlatan 12 Şarkı

etiket “Ben Kimseye Ait Değilim” Diyen Özgür Kadınları Anlatan 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
16.01.2025 - 21:23

Bazen hayatımızın özgür zamanlarında oluruz. Bize engel olmaya çalışan her şeyi kenara bırakmaya çalışırız. Eğer öyle bir dönemdeyseniz bu şarkılar size çok iyi gelecek!

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1. Miley Cyrus - Midnight Sky

2. Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me

3. Dua Lipa - Houdini

4. Madison Beer - Make You Mine

5. Bea and her Business - Born To Be Alive

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6. Alice Merton - No Roots

7. Lola Young - Messy

8. Katy Perry - Roar

9. Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder

10. Billie Eilish - watch

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11. Britney Spears - Don't Go Knockin' on My Door

12. Oh Land - White Nights

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Radlands
Radlands
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