“Ben Kimseye Ait Değilim” Diyen Özgür Kadınları Anlatan 12 Şarkı
“Ben Kimseye Ait Değilim” Diyen Özgür Kadınları Anlatan 12 Şarkı
Bazen hayatımızın özgür zamanlarında oluruz. Bize engel olmaya çalışan her şeyi kenara bırakmaya çalışırız. Eğer öyle bir dönemdeyseniz bu şarkılar size çok iyi gelecek!
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1. Miley Cyrus - Midnight Sky
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2. Kygo & Selena Gomez - It Ain't Me
3. Dua Lipa - Houdini
4. Madison Beer - Make You Mine
5. Bea and her Business - Born To Be Alive
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6. Alice Merton - No Roots
7. Lola Young - Messy
8. Katy Perry - Roar
9. Ariana Grande & The Weeknd - Love Me Harder
10. Billie Eilish - watch
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11. Britney Spears - Don't Go Knockin' on My Door
12. Oh Land - White Nights
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