Belçika’da Türk İmzası: Juniquedesign Avrupa’nın En Prestijli Fuarından Ödülle Döndü!

Onedio Content - Onedio Editörü
22.04.2026 - 14:45

Belçika’nın Kortrijk şehrinde düzenlenen ve Avrupa’nın en prestijli otomobil etkinliklerinden biri olan GR8 International Car Show, bu yıl Türkiye’den katılan bir başarı hikayesine ev sahipliği yaptı. Toplamda 55 bin ziyaretçinin akın ettiği dev organizasyonda, Türk modifikasyon markası Juniquedesign, sergilediği projeler ve kazandığı ödülle uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı.

Türkiye’den özel davetle fuara katılan Juniquedesign, dünyaca ünlü Japon modifikasyon devi Liberty Walk imzalı iki çarpıcı projeyi otomobil severlerin beğenisine sundu:

  • Liberty Walk Porsche 911

  • Liberty Walk ND Kasa MX-5 Widebody

Baştan sona titizlikle tasarlanan bu araçlar, detaylardaki ustalık ve cesur modifikasyon dokunuşlarıyla fuarın en çok konuşulan işleri arasında yer aldı.

Fuarın en özel anlarından biri, Japonya’dan gelen Liberty Walk CEO’sunun Juniquedesign standını ziyaretiyle yaşandı.

Araçları dikkatle inceleyen ve büyük beğenisini dile getiren ünlü isim, projelerden birinin torpidosunu imzalayarak çalışmaya tarihi bir değer kattı.

Fuarın merakla beklenen ödül töreninde gurur verici bir tablo yaşandı.

Binlerce iddialı araç arasından sıyrılmayı başaran firma sahibi Erdem Küskün, 'En İyi Araçlar' kategorisinde podyuma çıkarak ödülünü aldı. Bir Türk markasının bu denli büyük bir organizasyonda ödül alması, hem fuar alanında hem de sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bu başarının perde arkasında, sınırları aşan bir macera yatıyor.

Ekip, Türk plakalı spor araçlarıyla Türkiye’den yola çıkarak Avrupa’yı kapsayan yaklaşık 7000 kilometrelik bir 'road trip' gerçekleştirdi. Yol boyunca geçtikleri ülkelerde büyük ilgi gören araçlar, otomobil tutkunları tarafından durdurularak fotoğraflanırken, Avrupa yollarında Türk bayrağını dalgalandırdı.

Fuar sonrası Juniquedesign’ın başarısı uluslararası bir boyut kazandı.

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından görüntülenen araçlar, Avrupa’nın prestijli otomobil dergilerinde geniş yer buldu.

Elde edilen bu büyük başarıyı değerlendiren ekip, mutluluklarını şu sözlerle dile getirdi:

“Ülkemizi bu şekilde temsil etmek ve uluslararası bir platformda ödülle dönmek bizim için tarifsiz bir onur. Bu sadece bir başlangıç.”

GR8 International Car Show’da elde edilen bu zafer, Türk otomobil tutkusunun ve mühendislik vizyonunun dünya sahnesindeki gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

İlginizi çekebilir:

