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Beklenmedik Bitişiyle İzleyiciye Şok Yaşatıp İçimizde Ukde Kalan Diziler...

Beklenmedik Bitişiyle İzleyiciye Şok Yaşatıp İçimizde Ukde Kalan Diziler...

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
16.06.2024 - 20:31

Bazen çok sevdiğimiz diziler aniden son buluyor. 🥲 İşte, o dizileri unutamayanlar sosyal medyada akım başlattı. İzleyicinin ani bitişiyle şok olduğu ve hiç unutamadığı o dizileri sizler için sıraladık! 

Mutlaka aralarında sizin de aklınızda kalanlar vardır.

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1. Sen Anlat Karadeniz çok güzel bir diziydi ama finali beklentiyi karşılamamış anlaşılan.

1. Sen Anlat Karadeniz çok güzel bir diziydi ama finali beklentiyi karşılamamış anlaşılan.
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2. Son Yaz'ı unutabilen var mı?🥲

2. Son Yaz'ı unutabilen var mı?🥲
twitter.com

3. Sizin içiniz de hangisi kaldı? Buyrun o listeye...

3. Sizin içiniz de hangisi kaldı? Buyrun o listeye...
twitter.com

4. 👇🏻

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twitter.com

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