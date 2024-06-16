Beklenmedik Bitişiyle İzleyiciye Şok Yaşatıp İçimizde Ukde Kalan Diziler...
Beklenmedik Bitişiyle İzleyiciye Şok Yaşatıp İçimizde Ukde Kalan Diziler...
Bazen çok sevdiğimiz diziler aniden son buluyor. 🥲 İşte, o dizileri unutamayanlar sosyal medyada akım başlattı. İzleyicinin ani bitişiyle şok olduğu ve hiç unutamadığı o dizileri sizler için sıraladık!
Mutlaka aralarında sizin de aklınızda kalanlar vardır.
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1. Sen Anlat Karadeniz çok güzel bir diziydi ama finali beklentiyi karşılamamış anlaşılan.
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2. Son Yaz'ı unutabilen var mı?🥲
3. Sizin içiniz de hangisi kaldı? Buyrun o listeye...
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